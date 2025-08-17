Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

En el marco de la elección presidencial que se desarrolla este domingo en Bolivia, en horas de la mañana se produjo una explosión en cercanías del local de votación del timonel del Senado y candidato a la primera magistratura, Andrónico Rodríguez, en la región del Trópico de Cochabamba.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, dio cuenta de lo ocurrido en una entrevista con el canal de televisión Unitel.

“Tenemos el registro de un caso que en este momento la policía se encuentra en el lugar, a propósito, en el recinto electoral donde debe emitir su voto el presidente del Senado, también candidato, en el cual se ha registrado, bueno, en cercanías de este sector, la explosión de un artefacto el día de hoy, esta mañana, a inicio de la votación”, indicó.

No hubo reporte de personas heridas o daños materiales.

Arraya explicó que la policía se encuentra en el lugar para verificar “primero, de dónde proviene el artefacto explosivo, dónde ha sido que ha explotado, pero especialmente para que se resguarde tanto el material electoral y se garantice la votación”.

Andrónico Rodríguez ascendió desde la dirigencia sindical del Trópico de Cochabamba hasta la Cámara Alta, acompañado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Evo Morales es su “mentor”.

Rodríguez figura en las encuestas por debajo de los aspirantes de derecha Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.