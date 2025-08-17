Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Steve Witkoff, el enviado especial para asuntos exteriores de Estados Unidos, reveló este domingo detalles de la postura que exhibió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la reunión que sostuvo con Donald Trump el viernes sobre la guerra en Ucrania.

Según reportó Associated Press, el diplomático aseguró que Putin accedió a que Estados Unidos y sus aliados europeos le den a Ucrania garantías de seguridad similares a las que ofrece la OTAN. Uno de los puntos centrales del conflicto entre Rusia y Ucrania -cuya guerra, que data de 2016, ha experimentado una escalada desde 2022- es precisamente la negativa de Moscú a que Kiev se integre a esa alianza militar.

“Logramos la siguiente concesión: que Estados Unidos pudiera ofrecer una protección similar a la del Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN. Era la primera vez que escuchábamos a los rusos aceptar eso”, aseveró Witkoff.

El enviado especial también dio algunos detalles de las negociaciones entre Trump y Putin. “Cubrimos casi todos los demás temas necesarios para un acuerdo de paz”, dijo. En esa línea, mencionó que Rusia se comprometió a no atacar ningún territorio adicional en Ucrania.

Volodímir Zelenzki, presidente de Ucrania, en tanto, se reunirá el lunes con Donald Trump en la Casa Blanca para discutir los mecanismos que podrían llevar al fin de la guerra. A la cita también asistirá el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; el canciller de Alemania, Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.