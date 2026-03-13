SUSCRÍBETE
    “Es un proceso muy sensible”: Díaz-Canel confirma conversaciones con EE.UU. sobre bloqueo en Cuba

    El líder cubano señaló que "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    (Foto de ARCHIVO) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE CUBA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/11/2024 PRESIDENCIA DE CUBA

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó durante este viernes el desarrollo de conversaciones entre funcionarios del gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una salida “por la vía del diálogo” a la actual crisis profundizada por las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

    “Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, señaló durante una conferencia de prensa.

    Asimismo, precisó que el objetivo de las conversaciones es “identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”. Además, “encontrar soluciones” y “determinar” la disposición de las partes a “concretar acciones” en beneficio de Cuba y Estados Unidos.

    Adicionalmente, sobre el proceso de diálogo señaló que “es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad. Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación”.

    Desde enero que las relaciones entre ambos países se han tensionado tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela, principal aliado de la isla en la región, cuyo nuevo escenario provocó un efecto dominó que ha alimentado una de las peores crisis energéticas y económicas en Cuba.

