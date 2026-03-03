SUSCRÍBETE
    Mundo

    Estados Unidos cierra su Embajada en Kuwait y evacua a su personal “no esencial” de las de Jordania, Bahréin e Irak

    “Hemos cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia”, han anunciado a través de sus redes sociales.

    Por 
    Europa Press
    Estados Unidos e Israel lanzan ataque conjunto contra Irán. Foto: X (Twitter)

    Estados Unidos ha anunciado este martes el cierre de su Embajada en Kuwait y la evacuación de su personal “no esencial” de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahréin e Irak, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

    Así, la Embajada estadounidense en Kuwait ha indicado que estará cerrada “hasta nuevo aviso” debido a “las tensiones regionales”. “Hemos cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia”, ha anunciado a través de sus redes sociales.

    En este contexto, el Departamento de Estado ha ordenado a su personal “no esencial” abandonar junto a sus familias la legación diplomática, una orden de evacuación que se extiende además a las embajadas en Irak, Bahréin y Jordania.

    Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Riad también ha informado de la suspensión de sus servicios en Arabia Saudí, así como ha subrayado la importancia de que sus ciudadanos permanezcan resguardados en Yedá, Dhahran y en la capital.

    Con relación a la Embajada estadounidense en Riad, las autoridades norteamericanas han llamado a evitar acercarse al edificio, dado el ataque sufrido esta madrugada, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

    El propio Gobierno saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad ha sufrido un incendio, tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

    Más sobre:Estados UnidosKuwaitEmbajadaIrán

