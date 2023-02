Estados Unidos desmiente estar detrás del sabotaje a gasoductos Nord Stream

Foto de archivo de los efectos de la sospechosa explosión en las tuberías del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico. Foto: Reuters

El Departamento de Defensa aseguró que la Marina estadounidense no está involucrada en el incidente de los gasoductos, horas después de que el ganador de un premio Pulitzer, Seymour Hersh, señalara a buzos de esa nación como los responsables de colocar explosivos en las tuberías, según informó "The New York Post".