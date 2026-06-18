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    Estados Unidos exige una OTAN “de línea dura” y avisa de que señalará en público a los aliados que no gasten lo suficiente

    El secretario de Defensa de Estados Unidos ha recordado el compromiso de los 32 Estados miembro para elevar la inversión en defensa hasta el 5% de sus respectivos PIB.

    Por 
    Europa Press
    EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN EG

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha reclamado este jueves que la OTAN vuelva a convertirse en una “alianza militar de línea dura” dotada de capacidades reales de disuasión y capaz de asumir la defensa convencional de Europa, y ha advertido de que Washington será “franco, tanto en privado como en público,” a la hora de señalar a los aliados que todavía “necesitan hacer más” en materia de gasto.

    A su llegada a la reunión de ministros de Defensa que tiene lugar este jueves Bruselas, el jefe del Pentágono ha enmarcado el actual reajuste de las capacidades estadounidenses en la necesidad de desplegar una ‘OTAN 3.0’, reconociendo que, tras la Guerra Fría, “la Alianza necesita volver a ser una alianza militar de línea dura”.

    Tras felicitar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por animar a los aliados europeos a “asumir el liderazgo en la defensa convencional” del Viejo Continente, ha recordado el compromiso de los 32 Estados miembro para elevar la inversión en defensa hasta el 5% de sus respectivos PIB.

    “Muchos países los están cumpliendo, algunos todavía necesitan hacer más, y seremos francos al respecto, tanto en privado como en público. Creo que eso es importante, ser honesto con los amigos, asegurarse de que puedan estar a la altura”, ha añadido, avisando que de la Administración Trump fiscalizará el cumplimiento de los compromisos de inversión de cada país.

    En este sentido, Hegseth ha argumentado que el reajuste militar estadounidense en Europa no implica una retirada de sus compromisos globales, sino “una muestra del liderazgo” del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

    “No es solo algo que decimos, es algo que hacemos”, ha remarcado, asegurando que Washington comprende “las amenazas de este momento” y que por tanto no puede limitarse “a hablar de ellas”. “Tenemos que estar dispuestos a actuar con contundencia. Ese será mi mensaje, tanto en privado como en público hoy”, ha añadido.

    Las declaraciones de Hegseth tienen lugar después de que el pasado mes Estados Unidos informara a los aliados de que reasignará a otras regiones del mundo, como el Indo-Pacífico, una parte importante de los medios militares que mantiene desplegados en Europa y en Canadá, reduciendo así su participación en el ‘Modelo de Fuerzas de la OTAN’, el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto.

    Ante esta situación, los aliados europeos ya trabajan para reemplazar las fuerzas de Estados Unidos, un proceso en el que participarán España, Alemania, Países Bajos y “bastantes países” más, según han confirmado diversas fuentes a Europa Press, que recalcan que el reajuste no debe confundirse con el repliegue de 5.000 tropas estadounidenses de Alemania anunciado por Trump como castigo a unas declaraciones críticas de Friedrich Merz sobre la guerra de Irán.

    Más sobre:Estados UnidosOTANDonald Trump

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