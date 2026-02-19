Estudio de Lancet asegura que el número de muertos en Gaza supera los 75.000 en los primeros 16 meses de la guerra

Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua

El verdadero costo humano de la guerra en la Franja de Gaza superó con creces las estimaciones oficiales anteriores. Así lo dio a conocer un estudio de la revista médica Lancet que señaló que más de 75.000 personas murieron en los primeros 16 meses de la guerra de dos años en Gaz , al menos 25.000 más que el saldo de muertos anunciado por las autoridades locales en ese momento,

Esta cifra representa aproximadamente el 3,4% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza antes del conflicto y es un 34,7% más alta que las 49.090 “muertes violentas” informadas por el Ministerio de Salud para el mismo período.

El Ministerio de Salud de Gaza estima que, hasta el 27 de enero de este año, al menos 71.662 personas han muerto desde el inicio de la guerra. De ellas, 488 han muerto desde la declaración del alto el fuego en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025.

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La investigación, que fue citada por el diario The Guardian, también encontró que los informes del Ministerio de Salud de Gaza sobre la proporción de mujeres, niños y ancianos entre los muertos eran precisos.

Un total de 42.200 mujeres, niños y ancianos murieron entre el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel que desencadenó una devastadora ofensiva israelí en Gaza, y el 5 de enero de 2025, según el estudio. Estas muertes representaron el 56% de las muertes violentas en Gaza.

“La evidencia combinada sugiere que, al 5 de enero de 2025, entre el 3% y el 4% de la población de la Franja de Gaza había sido asesinada violentamente y hubo un número sustancial de muertes no violentas causadas indirectamente por el conflicto”, escribieron los autores del estudio, entre los que se encuentran un economista, un demógrafo, un epidemiólogo y especialistas en encuestas, en Lancet Global Health.

Imagen del 2 de noviembre de 2025 de un palestino caminando junto a edificios destruidos, en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La cadena Al Jazeera señaló que Israel ha cuestionado constantemente las cifras del ministerio, pero un oficial del ejército israelí dijo a los periodistas en el país en enero que las cifras compiladas por las autoridades sanitarias de Gaza eran en general precisas , lo que marca un cambio de rumbo tras años de ataques oficiales a los datos.

El oficial fue citado diciendo que alrededor de 70.000 palestinos habían muerto por ataques israelíes en el territorio desde octubre de 2023, excluyendo los desaparecidos.

Los investigadores que publicaron un estudio en The Lancet el año pasado estimaron que el número de muertos en Gaza durante los primeros nueve meses de la guerra proporcionado por el Ministerio de Salud del territorio palestino fue aproximadamente un 40% menor que su estimación.

La nueva investigación también sugiere que la cifra oficial de muertos fue considerablemente inferior a la real, y por un margen similar. Se basó en una encuesta a 2.000 familias de Gaza, cuidadosamente seleccionadas para ser representativas de la población del territorio, a quienes se les pidió que proporcionaran detalles sobre las muertes de sus miembros. La encuesta fue realizada por encuestadores palestinos experimentados, reconocidos por su trabajo en Palestina y en otras partes de la región.

Palestinos caminan en una carretera en su regreso a la Ciudad de Gaza, cerca del centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

“Esta es una encuesta muy sensible y potencialmente muy perturbadora [para los encuestados], por lo que era importante que los palestinos hicieran y respondieran las preguntas”, dijo a The Guardian Michael Spagat, profesor de economía en Royal Holloway, Universidad de Londres, uno de los autores del estudio revisado por pares.

Spagat, quien ha trabajado en el cálculo de víctimas de conflictos durante más de 20 años, afirmó que la nueva investigación sugería que 8200 muertes en Gaza entre octubre de 2023 y enero de 2025 eran atribuibles a efectos indirectos, como la desnutrición o enfermedades no tratadas. Cuestionó otro estudio publicado en The Lancet en 2024 que estimaba que habría cuatro muertes “indirectas” por cada muerte “directa”.

The Guardian indicó que “el estudio abarca el período más intenso y letal de la ofensiva israelí, pero no el más agudo de la crisis humanitaria en el territorio. La hambruna en Gaza fue declarada por expertos respaldados por la ONU en agosto del año pasado”.

Imagen del 10 de noviembre de 2025 de niños palestinos vistos en un refugio temporal cerca de la playa, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La proporción de combatientes y no combatientes entre los muertos en Gaza también ha sido objeto de una acalorada controversia. Las autoridades israelíes han afirmado que sus ataques causaron la muerte de un número casi igual de combatientes. El nuevo estudio contradice esta afirmación.

En noviembre, un equipo de investigación del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica estimó que 78.318 personas habían muerto en Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, prácticamente el mismo período que el del nuevo estudio. Sin embargo, dicha investigación también sugirió un número mucho mayor de muertes indirectas, lo que contribuyó a una reducción de la esperanza de vida en Gaza del 44 % en 2023 y del 47 % en 2024.

Spagat afirmó que obtener una cifra definitiva de muertos en el conflicto requeriría mucho tiempo y recursos considerables. Las cifras proporcionadas, incluso en el estudio más reciente publicado esta semana, presentan márgenes de error significativos.

No es seguro que se vaya a realizar un proyecto de investigación multimillonario para reconstruir lo que realmente ocurrió. Pasará mucho tiempo antes de que podamos contar con todos los muertos en Gaza, si es que alguna vez lo logramos», dijo.