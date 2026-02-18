SUSCRÍBETE
    Mundo

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Exrector regional de la Universidad Católica de Bolivia y actual presidente del directorio de un holding alimenticio, el posible nuevo cónsul del país andino en Chile tiene un amplio currículum que mezcla la vida académica con la dirección de grandes empresas y la experiencia pública. También fue subsecretario de Desarrollo Socioeconómico en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

    Por 
    Ignacio Vera
    Flavio Escobar, el economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile. Foto: archivo

    El economista y empresario boliviano Flavio Escobar Llanos se perfila para ser el próximo cónsul general de Bolivia en Chile. Así lo dieron a conocer fuentes consultadas por el medio boliviano Brújula Digital, quienes indicaron que Escobar ya habría aceptado la oferta para ocupar el cargo.

    La eventual llegada de Escobar a la representación consular ocurre en un contexto de señales públicas de reconstrucción de confianzas entre La Paz y Santiago. Y es que Bolivia y Chile atraviesan un proceso de acercamiento bilateral en el que autoridades de ambos países han manifestado interés en mantener una relación más fluida, enfocada en el progreso económico.

    Flavio Escobar Llanos es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y su carrera combina la vida académica y la empresarial. Por una parte, fue rector regional de su alma máter entre 2017 y 2021. En el ámbito privado, su experiencia se ha desarrollado en distintas compañías bolivianas, donde ocupó cargos de gerencia y dirección.

    Así, Escobar tiene fuerte conexión entre el mundo académico y el empresarial. Participó en iniciativas privadas, entre ellas como uno de los gerentes de los supermercados Ketal, y además ejerció roles directivos en compañías como Soboce, BNB, CBN y Bolivian Foods S.A.

    Frontis Universidad Católica Boliviana San Pablo. Foto: archivo

    Nacido en Potosí, Escobar es miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, un antecedente que refuerza su perfil técnico dentro del debate económico del país. En paralelo, afirma el medio boliviano, el economista fue miembro del Capítulo Boliviano del Consejo Empresarial Binacional Chile–Bolivia. Así, formó parte de una instancia que busca fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, un dato que adquiere relevancia ante el posible destino diplomático en Santiago.

    Paso por la función pública

    Aunque su trayectoria se asocia principalmente al ámbito académico y empresarial, Escobar también tuvo experiencia en el Estado. Durante dos años trabajó en el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente boliviano, en el cargo de subsecretario de Desarrollo Socioeconómico.

    De acuerdo con la información publicada, en ese rol enfrentó temas complejos como la privatización de empresas estatales, la descentralización y la reforma educativa.

    Edificio de la sede central Banco Nacional de Bolivia en Sucre. Foto: archivo

    Una fuente citada por Brújula Digital definió a Escobar como “una persona inteligente, con capacidad de diálogo y contactos en Chile”, agregando que su nominación sería una demostración de que Bolivia propone a alguien de relevancia en su relacionamiento con el país vecino. Aunque se trata de una valoración atribuida a una fuente y no a una declaración oficial, la caracterización coincide con la lógica de relaciones diplomáticas centradas en la gestión de vínculos económicos y sociales.

    Así, la trayectoria de Escobar combina tres dimensiones: la academia, la gestión corporativa y la experiencia en políticas públicas. Pero, por ahora, su nominación permanece como una posibilidad. Según lo informado, la decisión final depende del presidente Rodrigo Paz. Si el nombramiento se confirma, Escobar llegaría al consulado en un momento en que ambos países inician una etapa de mayor diálogo, con una agenda enfocada en el comercio y el desarrollo de ambos países.

    Momento político

    El eventual aterrizaje de Escobar en Santiago coincide con un ciclo político nuevo en ambos países. Por ejemplo, en la visita de José Antonio Kast a Panamá en el contexto del Foro Económico de América Latina y el Caribe a finales de enero, el futuro mandatario se reunió con Paz.

    Tras la reunión, entre otras cosas, Kast afirmó que “el comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo”.

    “Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz”, agregó.

    José Antonio Kast y Rodrigo Paz se reunieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

    A lo que el mandatario del país andino contestó: “La prioridad es crecer, la prioridad es dar salud, educación, la prioridad es darle un mejor futuro a nuestros habitantes”.

    Y siguió: “Eso nos conlleva entender que nuestros retos no son resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que Chile y Bolivia tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones”.

    También, recientemente, el presidente boliviano anunció que visitará Chile para el cambio de mando presidencial del 11 de marzo, instancia en la que el ahora presidente electo asumirá el cargo.

    La visita, según lo anunciado por el propio mandatario boliviano, incluiría conversaciones sobre comercio exterior e integración regional. Sobre esto, Paz sostuvo que, sin dejar de lado las pretensiones constitucionales bolivianas respecto al mar, el acceso al Pacífico mediante Chile y Perú resulta clave para el comercio, el empleo y la economía boliviana.

    En este contexto de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, se explica el tipo de perfil que podría buscar el Ejecutivo boliviano para su representación en Chile: una figura con experiencia técnica, vínculos empresariales y capacidad de diálogo con actores económicos.

