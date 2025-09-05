SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Gobierno de República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas

Según las cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, hasta el momento se contabilizan 28 casos atribuidos a la cepa Zaire en la zona de Bulapé, en el suroeste del país.

Por 
Europa Press
FILE PHOTO: A Congolese health worker administers Ebola vaccine to a boy who had contact with an Ebola sufferer in the village of Mangina in North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, August 18, 2018. REUTERS/Olivia Acland//File Photo/File Photo OLIVIA ACLAND

El gobierno de República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves estado de epidemia por un brote de ébola por el que ya han muerto al menos 16 personas, cuatro de ellas trabajadores sanitarios, de casi una treintena de posibles casos en la zona de Bulapé, situada hacia el suroeste del país, en la provincia de Kasai.

“Anuncio oficialmente, en nombre del Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, el resurgimiento de la enfermedad del virus del ébola, de la cepa Zaire, en la zona sanitaria de Bulapé, en la provincia de Kasai”, anunció en rueda de prensa el responsable de la cartera, Roger Samuel Kamba, precisando que se trata de la 16º epidemia registrada en el país.

Según las cifras difundidas por la cartera, hasta el momento se han contabilizado 28 casos atribuidos a esta cepa del ébola, de los cuales 16 han sido letales, incluyendo a cuatro trabajadores sanitarios. A pesar de esto, el ministro subrayó que si bien “el ébola es una enfermedad grave, el tratamiento temprano, gratuito e integral aumenta las posibilidades de supervivencia”.

En este contexto, Kamba anunció la activación del Sistema de Gestión de Incidentes por parte del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, que incluye el despliegue de equipos de respuesta rápida, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el establecimiento de centros de triaje y aislamiento.

Ante esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a los ciudadanos a través de un vídeo informativo difundido en sus redes sociales, pidiendo la notificación inmediata de cualquier sospecha de un caso de ébola, mantener una buena higiene de las manos y la desinfección de superficies, no tocar a posibles enfermos de ébola ni cadáveres y no manipular ni consumir animales hallados muertos.

Asimismo, el Ministerio pidió que no se oculte a los enfermos, animando paralelamente a “rechazar la estigmatización, ya que la exclusión alimenta la epidemia, mientras que la solidaridad rompe su cadena de transmisión”.

Más sobre:EbolaRepública Democrática del Congoepidemiacepa Kasaimuertos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Gobierno de Javier Milei sufre duro revés: Senado rechazó veto y restituyó ley de ayuda a discapacitados

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Lo más leído

1.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

4.
Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Chile por las Eliminatorias

5.
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno
Chile

Detienen a tres involucrados en agresiones a funcionario TEA en hospital de Osorno

Chile actualiza su Política Nacional de Desarrollo Urbano con foco en descentralización y equidad territorial

Caso Farmacias Populares: CDE ahora persigue civilmente a Jadue y lo demanda por más de tres mil millones de pesos

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030
Negocios

Productividad no repunta en Chile: comité de expertos ve alzas anuales de solo 0,5% hasta 2030

Clínicas alertan por fuerte aumento en últimos dos meses de la deuda que el Estado mantiene con ellas: apuntan a Hacienda

Comisión asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones: La mitad del ajuste es en gratuidad y licencias médicas

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Uno a uno de Brasil: la sobriedad de Bruno Guimaraes y el ingreso de Luiz Henrique cimentan el triunfo
El Deportivo

Uno a uno de Brasil: la sobriedad de Bruno Guimaraes y el ingreso de Luiz Henrique cimentan el triunfo

Brasil es mucho para el colista de Sudamérica: la regeneración de la Roja no hace pie en el Maracaná

Uno a uno de la Roja: las ganas de Lucas Cepeda y las fallas defensivas marcan una triste noche en Río

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Gobierno de República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas
Mundo

Gobierno de República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas

Gobierno de Javier Milei sufre duro revés: Senado rechazó veto y restituyó ley de ayuda a discapacitados

Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa de EE.UU. a Departamento de Guerra

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral