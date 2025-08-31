Guyana celebrará elecciones presidenciales en medio de tensión con Venezuela por Esequibo

Guyana es el país que más crecerá en el mundo en los próximos años.

Este lunes 1 de septiembre, Guyana realizará las elecciones presidenciales.

Alrededor de 750.000 personas están llamadas a votar en estas votaciones, las cuales presentan a tres candidatos favoritos: Aubrey Norton, Azruddin Mohamed y el actual presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Este plebiscito se dará en medio del conflicto que el país sudamericano tiene con Venezuela por el territorio rico en petróleo, Esequibo.

La disputa entre Guyana y Venezuela por Esequibo

El origen del conflicto comenzó a mediados de 1800.

Según BBC, cuando España fundó la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial. Pero, tras obtener su independencia en 1811, Venezuela asumió su soberanía.

Por su lado, Inglaterra firmó un pacto con Países Bajos para adquirir alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados de Venezuela, sin definir la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica.

Así, desde 1841, Venezuela ha denunciado que en Guayana Esequiba hubo una incursión británica.

Otro dato importante es que en 1966, Inglaterra otorgó la independencia a Guyana y ambos países se comprometieron a buscar soluciones, pero nunca hubo un dictamen de la ONU. Por esto, hasta hoy no hay un acuerdo entre ambos países.

Así, hasta la actualidad, Venezuela disputa con Guyana la soberanía del Esequibo, un territorio repleto de minerales y recursos naturales, con una diversidad que la convierte en un punto de interés.

De hecho, Guyana recibe frecuentemente amenazas del régimen de Nicolás Maduro por este territorio.

Estas amenazas y reclamos comenzaron a intensificarse en 2015 con Nicolás Maduro. Sobre todo cuando se encontraron nuevas reservas del llamado “oro negro” en el sector .

Ahora bien, de acuerdo a The New York Times, 125.000 personas que viven en el Esequibo señalan que pertenecen a Guyana, nación de unos 800.000 habitantes, y no a Venezuela, de unos 28 millones.

Los candidatos guyaneses

Aubrey Norton, Azruddin Mohamed y el actual presidente de Guyana, Irfaan Ali, son los candidatos presidenciales del país sudamericano.

Norton es líder de la coalición Alianza para una Nueva Unidad (APNU). Fue miembro de las Juventudes Socialistas y según Radio Francia Internacional, es una figura opositora al actual gobierno de Ali.

Por su lado, Mohamed es un multimillonario -es hijo de un empresario- y para postularse creó este año su propio partido Ganemos (WIN).

De acuerdo a Radio Francia Internacional, Ali es de origen indio y miembro de la comunidad musulmana. Además, ha sido defensor del territorio Esequibo.

Fue elegido diputado por primera vez en 2006 y es Presidente de Guyana desde 2020.