Política

Carmona acusa que hay interesados en transformar comentarios del PC “en una formulación que debilitaría la campaña” de Jara

En medio de las declaraciones cruzadas entre él mismo, la candidata y su comando de esta semana, el timonel PC defendió el papel de los comunistas en la gira nacional de Jara y acusó que hay quienes buscan "promover la dispersión".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Santiago, 31 de agosto de 2025. El presidente del partido Comunista Lautaro Carmona, encabeza un homenaje a Guillermo Teillier al conmemorarse dos anos de su muerte. Foto: Andrés Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

En la conmemoración del segundo aniversario de la muerte del timonel comunista Guillermo Teillier, su sucesor, Lautaro Carmona aludió a la convulsa semana entre el partido y la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara (PC), asegurando que hay quienes buscan transformar los comentarios provenientes de la colectividad en estrategias para debilitar la campaña de la abanderada.

Hace una semana, en conversación con Nuevo Mundo, radio ligada al PC, Carmona criticó la conducción del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel (Ind.-PS), quien además fue estrecho colaborador de la abanderada cuando ambos impulsaban la reforma previsional.

Pese a que la candidata respondió defendiendo la gestión de su otrora par de gobierno, la controversia continuó vigente debido a que dos miembros de su comando, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Bárbara Figueroa (secretaria general del PC), también se enfrentaron por el mismo tema. La polémica creció cuando miembros del Socialismo Democrático apuntaron que Carmona intentaba perjudicar a la candidata con sus declaraciones y el timonel respondió negando la acusación y evitando hacer un mea culpa.

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC). Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Durante el inicio de su alocución en la ceremonia realizada hoy en el Cementerio General, Lautaro Carmona destacó la trayectoria de su antecesor durante la dictadura y la transición a la democracia, haciendo un paralelo entre la vida del fallecido dirigente y la historia del partido.

Al llegar al momento actual de la colectividad, Carmona resaltó: "Hoy cuando se critica y acusa de manera tan injusta al Partido Comunista reiteramos que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que esta línea política construida con tanto sacrificio y convicción por décadas siga abriéndose camino. Conquistar el gobierno, lograr una mayoría en el Parlamento son desafíos históricos, parte de este proceso y no se trata de autorreferencia, es que compañeros como Guillermo fueron parte sustantiva de estos esfuerzos y en eso radica su legado".

Santiago, 31 de agosto de 2025. El presidente del partido Comunista Lautaro Carmona, encabeza un homenaje a Guillermo Teillier al conmemorarse dos anos de su muerte. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

“Enfrentamos las históricas batallas político-electorales de noviembre de este año buscando ser un aporte activo en la conquista de la más amplia unidad capaz de alcanzar fuerzas de mayoría para derrotar a la derecha que anuncia en tonos distintos una regresión en las conquistas democráticas alcanzadas hasta hoy. No nos perdemos, eso marca en buena medida el carácter de un futuro gobierno por el que luchamos con Jeannette Jara encabezando como futura presidenta de Chile”, aseguró.

Luego de delinear que uno de los mecanismos para derrotar a la derecha es impulsar las urgencias sociales de la ciudadanía, Carmona sostuvo: “Algunos están interesados en promover la dispersión transformando cada comentario desde el PC en una formulación que dicen debilitaría la campaña. No olviden que la formación comunista se templa en valores uno de ellos el valor de la honradez y la consecuencia que busca unir el pensamiento y la acción que llegan a la entrega total sin cálculos estimulados por la justeza a la causa".

Santiago, 31 de agosto de 2025. El presidente del partido Comunista Lautaro Carmona, encabeza un homenaje a Guillermo Teillier al conmemorarse dos anos de su muerte. Andres Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

Qué duda cabe en el papel de los comunistas para lograr el tremendo resultado en primarias se constituyó en un hecho trascendente en el cuadro político vigente. Hasta antes pasaban dos de derecha asegunda vuelta. En la misma dirección está la capacidad organizativa el entusiasmo, la mística con que se caracteriza nuestro aporte en cada punto de la gira nacional que realiza nuestra compañera Jeannette Jara. En todo Chile se ha activado el destacamento comunista del partido y la juventud", defendió.

El timonel de la centenaria tienda también lamentó que no hubiera una lista única en el oficialismo para la elección parlamentaria, sin embargo, destacó que ambas listas apoyen a Jara. En esa línea, nombró la candidatura a diputado por el distrito 7 del exalcalde Daniel Jadue, actualmente en calidad de imputado por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso “Farmacias Populares”, y recibió aplausos de parte de la militancia.

Junto con asegurar que Jadue es “objeto de una insistente campaña que especula con las noticias que provienen de la Fiscalía”, insistió en que el fiscal nacional, Ángel Valencia, debe pronunciarse sobre una denuncia hecha por uno de los imputados, Matías Muñoz, quien acusó que recibió presiones de la fiscal del caso, Giovanna Herrera, para perjudicar a Jadue a cambio de su salida de prisión preventiva.

