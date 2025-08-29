SUSCRÍBETE
Política

Carmona (PC) enfrenta polémica por críticas a Marcel: “No he perjudicado en absoluto la candidatura de Jara”

El timonel comunista evitó hacer un mea culpa por la tensión que han generado, tanto en el oficialismo como en la candidatura de Jeannette Jara, sus críticas al saliente ministro de Hacienda. Asimismo, Carmona dijo que defenderá la cuestionada candidatura de Daniel Jadue.

Por 
Lya Rosen
 
Cristóbal Palacios
Santiago 23 de junio 2025. El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dialoga con la prensa luego del comite politico realizado en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras varios días en la polémica por sus palabras contra Mario Marcel y la tensión que provocaron dentro del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a estas. Pero esencialmente a las dudas que surgieron ante si existe un real apoyo de él y de su partido hacia la campaña de Jara.

“(La apoyamos) absolutamente. es cosa de ver la gira de Jeannette Jara, ¿están ausentes los comunistas? El Partido Comunista en ninguno de los puntos que ha estado Jeanette ha estado ausente. Ha sido entusiasta, creativo y comprometido”.

Respecto de un posible mea culpa por sus dichos, el timonel comunista sostuvo que “no he hecho nada que signifique asumir culpas (...) yo tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene un punto, una mirada”, indicó Carmona.

“No la he perjudicado en absoluto (la candidatura de Jara), yo me la he jugado por entero”, relevó.

Sin embargo, reconoció que pueden existir diferentes miradas entre él y Jara, pero sostuvo que son subsanables, y que tampoco va a polemizar con ella. “Yo no voy a polemizar con la candidata, porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y todo comentario, opinión y position que exprese ella no va a sacar comentarios de mi parte”, manifestó.

Candidatura de Jadue

Consultado por su posición frente a la posible inhabilitación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona afirmó que “voy a vivir hasta el último segundo y voy a dar hasta el último recurso del punto de vista jurídico en defender esa candidatura”.

Además se refirió a la necesidad de concretar una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, que solicitó “hace mucho tiempo”, para plantearle su preocupación tras la acusación formal contra Jadue en el marco del caso Farmacias Populares.

“Quiero preguntarle al fiscal si acá hay un acoso persistente, perseverante, que tiene por fin afectar la candidatura de Daniel Jadue”, aseveró finalmente.

