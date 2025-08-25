SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Tras más de tres meses de misión en Haití, el encargado de negocios estadounidense Henry Wooster rompe su silencio y hace balance de la línea política de Washington con respecto a Haití.

Por 
Peterson Luxama/RFI
Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití patrullan la zona, mientras la gente huye de sus hogares tras la violencia de las pandillas armadas, en el suburbio de Poste Marchand, en Puerto Príncipe, el 9 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Ralph Tedy Erol

Desde la llegada de Donald Trump al poder, esta es una de las pocas ocasiones en las que Estados Unidos se pronuncia sobre la misión desplegada en Haití para luchar contra las bandas. Henry Wooster, el encargado de negocios estadounidense, ha reconocido las limitaciones de la MMAS, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, y ha destacado su falta de personal y de medios.

Washington aboga ahora por un “reajuste” de la misión. El objetivo: transformarla en una estructura diferente, verdaderamente capaz de restablecer la seguridad. Según el diplomático, los kenianos, que dirigen la misión, “han hecho todo lo que se les ha pedido”, pero los resultados siguen siendo insuficientes.

Muchas inversiones para pocos resultados

Estados Unidos afirma haber invertido ya 835 millones de dólares en la MMAS, además de los 248 millones concedidos a la policía haitiana desde 2021. Pero ya no quiere soportar solo esta carga. Henry Wooster hace un llamado a la ONU y a sus Estados miembros para que financien una futura oficina de apoyo encargada de coordinar los esfuerzos en materia de seguridad.

La llegada del embajador de Estados Unidos, Henry T. Wooster, a Haití. Foto: Archivo

El diplomático asegura que las autoridades haitianas participan en las conversaciones, incluso en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se está preparando una hoja de ruta en materia de seguridad. Henry Wooster afirma: “La era de la impunidad ha terminado”. Y resume la posición estadounidense con esta frase: “La estabilidad de Haití es importante para Estados Unidos, pero el futuro del país sigue estando en manos de los haitianos”.

Cabe recordar que, en febrero de 2025, Estados Unidos solicitó la congelación de su contribución financiera a esta misión, que ascendía a unos 13 millones de dólares, lo que se consideró un duro golpe para la misión, ya de por sí infrafinanciada.

Más sobre:HaitíEE.UU.Misión MultinacionalMMASHenry WoosterTrumpKeniaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Pedro Sienna 2024

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina
Chile

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”
El Deportivo

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: “Fue algo que hice sin dudarlo”

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna
Cultura y entretención

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Mundo

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo