    Mundo

    Hamas confía en la capacidad de Trump para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza

    El portavoz de Hamas sostuvo que Estados Unidos es la única potencia capaz de presionar a Israel para que se ajuste al plan de paz.

    Europa Press
    Norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha mostrado este lunes su confianza en las capacidades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza y la estabilidad de la región.

    El portavoz de Hamas, Hazem Qasem, ha señalado este lunes que Estados Unidos es la única potencia capaz de presionar a Israel para que se ajuste al plan de paz, a pocas horas de que se reúnan de nuevo Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el estado estadounidense de Florida.

    Qasem ha recordado en declaraciones a la cadena de televisión saudí Al Arabiya que si bien Trump ha desempeñado un papel importante para asegurar un alto el fuego en Gaza, las operaciones militares israelíes continúan cobrándose vidas en la Franja de Gaza, especialmente de mujeres y niños.

    “Más de 420 personas han muerto en el enclave palestino desde la entrada en vigor del alto el fuego”, ha dicho el portavoz de Hamás, que ha instado a Trump a seguir presionando a Israel para que que se adhiera a lo acordado. El presidente de Estados Unidos, ha dicho, “podría llevarnos a una paz duradera en Gaza”.

    Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamás de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.

    Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.

