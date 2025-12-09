VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Honduras: El conteo de votos a punto de concluir mientras piden la captura del expresidente Hernández

    En Honduras, el accidentado escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras está por concluir, con una ligera ventaja del conservador Nasry Asfura, favorito de Donald Trump, aunque el ganador solo será proclamado cuando finalice la revisión de miles de actas con inconsistencias.

    Por 
    RFI
    Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera el conteo de votos en Honduras.

    El presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), habló este lunes de un “robo” a favor de Nasry Asfura, al denunciar una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó una vez más cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían.

    Gobernabilidad compleja

    Con casi el 99% de las actas contabilizadas, Asfura sumaba 40,53% de los votos frente a 39,16% de Nasralla, de acuerdo con un escrutinio que se ha visto interrumpido varias veces por problemas técnicos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Además, con alegatos de fraude, el partido oficialista de izquierda Libre, que quedó en un lejano tercer lugar, pidió el domingo la nulidad de las elecciones. De resultar ganador Asfura, del Partido Nacional (PN), su gobernabilidad se avizora compleja, pues tendrá que enfrentar una mayoría adversa en el Congreso conformada por liberales e izquierdistas.

    Aun cuando el conteo de las elecciones del 30 de noviembre está por terminar, faltan revisar 2.749 actas de votación con “inconsistencias”, equivalentes al 14,5% del total de las válidas, sin que el CNE haya informado a cuántos sufragios corresponden y cuándo concluiría ese proceso. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador.

    “Patrón de fraude”

    Nasralla, de 72 años, aseguró que su partido obtuvo 20% más de votos que el de Asfura, por lo que exigió un “conteo voto por voto” de los documentos que a su juicio muestran un “patrón de fraude donde no se usó el (reconocimiento) biométrico y escribieron las actas a su antojo”. Según sus estimaciones, hay 505.000 votos “en litigio”.

    Asfura, por su parte, se ha mostrado seguro de su victoria y ha limitado al mínimo las intervenciones públicas desde la jornada electoral. El gobierno de Trump, que se involucró de lleno en la elección en su tramo final, aseguró este lunes que los comicios fueron íntegros y “no hay ninguna evidencia creíble” para que sean anulados.

    Piden la captura de Juan Orlando Hernández

    Trump, empeñado en consolidar un bloque de derechas en América Latina, fue más lejos al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien lideró el partido de Asfura y purgaba una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Hernández quedó libre el pasado lunes.

    “¿Quieren que continúe gobernando en Honduras la droga como ha ocurrido desde 2006 hasta la fecha?”, cuestionó asimismo Nasralla, quien no consiguió el favor de Trump pese a declararse admirador de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, aliados del magnate.

    Este lunes, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, informó en X que pidió a Interpol “ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente” emitida en noviembre de 2023 por “delitos de lavado de activos y fraude”. Ana García, esposa de Hernández, dijo a la AFP que el exmandatario descarta regresar por ahora a Honduras porque teme por su vida.

