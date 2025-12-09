Honduras: El conteo de votos a punto de concluir mientras piden la captura del expresidente Hernández

El presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), habló este lunes de un “robo” a favor de Nasry Asfura, al denunciar una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó una vez más cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían.

Gobernabilidad compleja

Con casi el 99% de las actas contabilizadas, Asfura sumaba 40,53% de los votos frente a 39,16% de Nasralla, de acuerdo con un escrutinio que se ha visto interrumpido varias veces por problemas técnicos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

📷 ACTUALIZACIÓN CNE – 8 de diciembre a las 10:28 PM: Nasry "Tito" Asfura sigue liderando con una ventaja de casi 45 mil votos, con el 99.32% de las actas escrutadas.#HondurasDecide #EleccionesHonduras2025 pic.twitter.com/sf4ZPsi0ez — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) December 9, 2025

Además, con alegatos de fraude, el partido oficialista de izquierda Libre, que quedó en un lejano tercer lugar, pidió el domingo la nulidad de las elecciones. De resultar ganador Asfura, del Partido Nacional (PN), su gobernabilidad se avizora compleja, pues tendrá que enfrentar una mayoría adversa en el Congreso conformada por liberales e izquierdistas.

Aun cuando el conteo de las elecciones del 30 de noviembre está por terminar, faltan revisar 2.749 actas de votación con “inconsistencias”, equivalentes al 14,5% del total de las válidas, sin que el CNE haya informado a cuántos sufragios corresponden y cuándo concluiría ese proceso. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador.

“Patrón de fraude”

Nasralla, de 72 años, aseguró que su partido obtuvo 20% más de votos que el de Asfura, por lo que exigió un “conteo voto por voto” de los documentos que a su juicio muestran un “patrón de fraude donde no se usó el (reconocimiento) biométrico y escribieron las actas a su antojo”. Según sus estimaciones, hay 505.000 votos “en litigio”.

El candidato derechista Salvador Nasralla denunció un robo en las elecciones presidenciales de Honduras a favor de su rival conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump.



Nasralla, presentador de televisión de 72 años del Partido Liberal (PL),… pic.twitter.com/9FPj9xn2q9 — NMás (@nmas) December 9, 2025

Asfura, por su parte, se ha mostrado seguro de su victoria y ha limitado al mínimo las intervenciones públicas desde la jornada electoral. El gobierno de Trump, que se involucró de lleno en la elección en su tramo final, aseguró este lunes que los comicios fueron íntegros y “no hay ninguna evidencia creíble” para que sean anulados.

Piden la captura de Juan Orlando Hernández

Trump, empeñado en consolidar un bloque de derechas en América Latina, fue más lejos al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien lideró el partido de Asfura y purgaba una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Hernández quedó libre el pasado lunes.

Orden de Captura Inmediata y con carácter internacional para Juan Orlando Hernández por delitos en contra de Honduras. @JuanOrlandoH @PNH_oficial pic.twitter.com/VgYOK3oBAR — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) December 8, 2025

“¿Quieren que continúe gobernando en Honduras la droga como ha ocurrido desde 2006 hasta la fecha?”, cuestionó asimismo Nasralla, quien no consiguió el favor de Trump pese a declararse admirador de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, aliados del magnate.

Este lunes, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, informó en X que pidió a Interpol “ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente” emitida en noviembre de 2023 por “delitos de lavado de activos y fraude”. Ana García, esposa de Hernández, dijo a la AFP que el exmandatario descarta regresar por ahora a Honduras porque teme por su vida.