Hutíes prometen venganza contra Israel tras asesinato de su primer ministro de “facto”

Tras el ataque de Israel al gabinete de los hutíes de Yemen, que asesinó al primer ministro “de facto” Ahmed Ghaleb al Rahwi, y a sus doce ministros subordinados, el jefe supremo de los hutíes, Mahdi Al-Mashat prometió vengarse.

De acuerdo a Al Masirah, Al-Mashat enfatizó que “ n uestra venganza no dormirá . Les esperan días oscuros como resultado de los crímenes de su traicionero gobierno. Las Fuerzas Armadas de Yemen siguen plenamente capaces, y lo que el enemigo logró no fue más que un golpe de suerte”.

También reafirmó la posición de Yemen sobre Palestina, señalando que “nuestra postura no cambiará hasta que termine la agresión y se levante el asedio a Gaza, sin importar cuán grande sea el desafío”.

Sumó que “enfrentaremos cada desafío con su propio desafío. El enemigo ya no sentirá seguridad. Alá está con nosotros y la victoria es nuestro destino. La libertad se paga con sangre, y somos un pueblo de sacrificio, resiliencia y desafío”.

“Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos” , declaró.

Además, llamó a “todas las empresas (extranjeras) presentes en la entidad ocupante (Israel)” a irse “antes de que sea muy tarde”.

Este jueves el ejército de Israel realizó una serie de ataques dirigidos específicamente contra Al Rahwi, el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari.