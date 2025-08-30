SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Los hutíes de Yemen confirman la muerte de su primer ministro ‘de facto’ tras ataque israelí

En un comunicado los hutíes confirman la muerte de Ahmed Ghaleb al Rahwi, “junto a varios de sus colegas ministros” todavía no identificados.

Por 
Daniela Silva
 
Europa Press
Ataque israelí al Palacio Presidencial de Yemen en represalia a un ataque con bomba de racimo. 24 de agosto 2025.

Este sábado, el movimiento de los hutíes de Yemen confirmó la muerte de Ahmed Ghaleb al Rahwi, el primer ministro “de facto”, debido a un ataque aéreo israelí.

El jueves pasado, el ejército de Israel realizó una serie de ataques dirigidos específicamente contra Al Rahwi, el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari.

Por el momento se desconoce el estado de salud de las otras autoridades, aunque en un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, “junto a varios de sus colegas ministros” todavía no identificados.

“Otros de sus camaradas resultaron con heridas moderadas y graves y actualmente reciben atención médica”, afirmó el movimiento en un comunicado.

Fuentes de seguridad israelíes estiman que el ataque del jueves mató al primer ministro y al resto del gabinete hutí entero; sus doce ministros subordinados, según informó el viernes el Canal 12 de la televisión israelí, pero todavía no hay información contrastada sobre este aspecto.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.

Más sobre:MundoIsraelHutiesYemen

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Investigan al artista kpop PSY por presunta compra ilegal de fármacos

UDI presenta proyecto para elevar al Consejo Fiscal Autónomo a rango constitucional y ampliar sus atribuciones

Balacera cerca de colegio en Salamanca habría dejado una víctima fatal y otra persona lesionada

Tribunal de EE.UU. bloquea temporalmente la eliminación del estatus de protección para venezolanos

Internan a obispo emérito de Rancagua Alejandro Goic por su delicado estado de salud

Lo más leído

1.
Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

2.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

3.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

4.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

5.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming

Pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

Pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming

UDI presenta proyecto para elevar al Consejo Fiscal Autónomo a rango constitucional y ampliar sus atribuciones
Chile

UDI presenta proyecto para elevar al Consejo Fiscal Autónomo a rango constitucional y ampliar sus atribuciones

Balacera cerca de colegio en Salamanca habría dejado una víctima fatal y otra persona lesionada

Internan a obispo emérito de Rancagua Alejandro Goic por su delicado estado de salud

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market
Negocios

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

Encuesta: el 75% de los chilenos considera que la minería es la actividad productiva que más contribuye al progreso del país

Punto de inflexión del gasto público: revisión y efectividad

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina
Tendencias

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

USS presenta histórico libro que analiza las mediciones a los atletas en Santiago 2023
El Deportivo

USS presenta histórico libro que analiza las mediciones a los atletas en Santiago 2023

Ciclistas aprueban la pista de Peñalolén: “Tenemos un velódromo que está a nivel mundial”

El mensaje del DT de Independiente tras la tragedia en Avellaneda: “Es un problema cultural y social, grande y grave”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo
Mundo

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Investigan al artista kpop PSY por presunta compra ilegal de fármacos

Tribunal de EE.UU. bloquea temporalmente la eliminación del estatus de protección para venezolanos

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”