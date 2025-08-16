SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha israelí, difundió imágenes en las que amenaza al dirigente árabe, quien cumple cinco cadenas perpetuas y se encuentra en aislamiento desde el inicio de la guerra.

Por 
Roberto Martínez

La difusión de un breve video grabado en una prisión de alta seguridad en el sur de Israel ha generado fuerte rechazo a nivel internacional. En las imágenes, publicadas por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se ve al líder palestino Marwan Barghouti, de 66 años, visiblemente demacrado y con las manos juntas al frente, mientras recibe amenazas directas.

En el registro, de apenas 13 segundos, Ben Gvir le dice: “Quien dañe al pueblo de Israel, quien mate niños, quien mate mujeres, lo eliminaremos”.

Barghouti intenta responder con un “Tú sabes…”, pero es interrumpido por el ministro, que continúa: “No, no, debes saber esto, a lo largo de toda la historia”. El video se corta inmediatamente después.

Barghouti, considerado por encuestas como el político palestino más popular y uno de los pocos capaces de unificar a la sociedad palestina, cumple cinco cadenas perpetuas por su rol en ataques que dejaron cinco civiles israelíes muertos en 2002. A pesar de sus años en prisión, su figura ha ganado influencia, y para muchos podría suceder al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Las reacciones no tardaron. La familia del dirigente denunció que se encuentra en aislamiento desde el 7 de octubre, fecha en que estalló la guerra, y su esposa, Fadwa Al Barghouti, confesó que apenas pudo reconocerlo por su aspecto físico deteriorado. Un primo aseguró que el video muestra que está “tan delgado” y “tan debilitado” debido a que está siendo “privado de alimento en prisión”.

Mustafa Barghouti, otro familiar y figura política palestina, afirmó que el intento de humillación fue en realidad un autogol político.

No se puede humillar a una persona debilitada por estar en una celda. En realidad, humilló al propio gobierno israelí con este comportamiento”, remarcó.

Desde la Autoridad Palestina, el vicepresidente Hussein Al Sheikh calificó las amenazas como “el máximo exponente del terrorismo psicológico, moral y físico contra prisioneros”, además de una violación de convenios internacionales.

Raed Abu Al-Humus, jefe de la oficina de Asuntos de Prisioneros, responsabilizó directamente a Ben Gvir por la vida de Barghouti y advirtió que la visita “es una peligrosa señal de sus intenciones”.

El ministro israelí, conocido por sus declaraciones provocadoras y con antecedentes por incitación antiárabe, no explicó los motivos para difundir el video, que muestra por primera vez en años el aspecto del histórico líder palestino.

Más sobre:Guerra en Medio OrienteIsraelPalestinaItamar Ben GvirMarwan Barghouti

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones
Chile

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand
Negocios

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol
El Deportivo

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF
Mundo

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi