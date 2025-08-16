Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

La difusión de un breve video grabado en una prisión de alta seguridad en el sur de Israel ha generado fuerte rechazo a nivel internacional. En las imágenes, publicadas por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se ve al líder palestino Marwan Barghouti, de 66 años, visiblemente demacrado y con las manos juntas al frente, mientras recibe amenazas directas.

En el registro, de apenas 13 segundos, Ben Gvir le dice: “Quien dañe al pueblo de Israel, quien mate niños, quien mate mujeres, lo eliminaremos”.

Barghouti intenta responder con un “Tú sabes…”, pero es interrumpido por el ministro, que continúa: “No, no, debes saber esto, a lo largo de toda la historia”. El video se corta inmediatamente después.

Palestinian officials have condemned Israeli threats against imprisoned leader Marwan Barghouti, as an “unprecedented provocation.”



Far-right Israeli minister Itamar Ben Gvir was filmed making the comments after what was described as “a raid” on Barghouti’s prison cell. pic.twitter.com/a9F1UG1gDY — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2025

Barghouti, considerado por encuestas como el político palestino más popular y uno de los pocos capaces de unificar a la sociedad palestina, cumple cinco cadenas perpetuas por su rol en ataques que dejaron cinco civiles israelíes muertos en 2002. A pesar de sus años en prisión, su figura ha ganado influencia, y para muchos podría suceder al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Las reacciones no tardaron. La familia del dirigente denunció que se encuentra en aislamiento desde el 7 de octubre, fecha en que estalló la guerra, y su esposa, Fadwa Al Barghouti, confesó que apenas pudo reconocerlo por su aspecto físico deteriorado. Un primo aseguró que el video muestra que está “tan delgado” y “tan debilitado” debido a que está siendo “privado de alimento en prisión”.

Mustafa Barghouti, otro familiar y figura política palestina, afirmó que el intento de humillación fue en realidad un autogol político.

“No se puede humillar a una persona debilitada por estar en una celda. En realidad, humilló al propio gobierno israelí con este comportamiento”, remarcó.

Desde la Autoridad Palestina, el vicepresidente Hussein Al Sheikh calificó las amenazas como “el máximo exponente del terrorismo psicológico, moral y físico contra prisioneros”, además de una violación de convenios internacionales.

Raed Abu Al-Humus, jefe de la oficina de Asuntos de Prisioneros, responsabilizó directamente a Ben Gvir por la vida de Barghouti y advirtió que la visita “es una peligrosa señal de sus intenciones”.

El ministro israelí, conocido por sus declaraciones provocadoras y con antecedentes por incitación antiárabe, no explicó los motivos para difundir el video, que muestra por primera vez en años el aspecto del histórico líder palestino.