    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    Resultados preliminares sugieren que datos obsoletos podrían haber causado un error de cálculo en la trayectoria del misil que provocó la muerte de 175 personas, la mayoría de ellas niñas. Esto desmentiría la postura de Donald Trump de que Irán es el culpable.

    Por 
    Ignacio Vera
    Los escombros tras el ataque a la escuela primaria femenina ubicada en Minab, al sur de Irán. Foto: Xinhua Mehr News Agency

    Una investigación militar en curso determinó que Estados Unidos sería responsable del mortífero ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria femenina iraní, según funcionarios estadounidenses y otras fuentes relacionadas con los hallazgos preliminares de la investigación que conversaron con The New York Times.

    El ataque —uno de los primeros contra Irán el 28 de febrero— al edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh se habría debido a un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense, que estaba realizando ataques contra una base del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), adyacente al edificio escolar.

    Preliminarmente, la investigación determinó que oficiales del Comando Central de EE. UU. aplicaron coordenadas del objetivo utilizando datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa (AID), según informaron fuentes de la investigación al medio estadounidense.

    Rescatistas y voluntarios tras el ataque a la escuela. Foto: Xinhua Mehr News Agency

    Irán confirmó la muerte de al menos 175 personas, la mayoría niñas, tras el ataque.

    Previamente a la confirmación de la investigación, registros audiovisuales del ataque ya mostraban que el misil que impactó era un Tomahawk, y EE. UU. es el único país involucrado en el conflicto que utiliza estos proyectiles.

    Investigación en curso

    Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó reiteradamente eludir la responsabilidad del ataque. Según consigna el New York Times, esto también complica el curso de la investigación y ha generado inquietud entre los funcionarios que revisan los hallazgos que demuestran la culpabilidad de Estados Unidos.

    En base a la sensibilidad de la materia, el medio explicó que las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato.

    Sobre esto, la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, afirmó lo siguiente: “Como reconoce The New York Times en su propio reportaje, la investigación sigue en curso”.

    “No sé nada al respecto”, dijo Trump por su parte al ser consultado sobre los hallazgos de la investigación.

    AID

    Pero todavía quedan asuntos por resolver en la investigación. Por ejemplo, por qué se utilizó información obsoleta y quién no verificó los datos.

    La escuela Shajareh Tayyebeh, ubicada en la localidad de Minab, se encuentra en la misma cuadra que los edificios utilizados por el CGRI de Irán, uno de los principales objetivos de la embestida estadounidense-israelí. Y, originalmente, el terreno de la escuela formaba parte de la base de la organización armada islámica.

    Misil estadounidense Tomahawk. Foto: archivo

    Según indicaron los funcionarios al medio estadounidense, en el pasado el edificio de la escuela formaba parte del complejo de la CGR, aunque no está claro con precisión cuándo se inauguró la escuela en ese lugar.

    La “codificación de objetivos” proporcionada por la AID, la agencia de inteligencia militar que ayuda a desarrollar objetivos, habría etiquetado el edificio escolar como objetivo militar al ser transferido al Comando Central, el cuartel general militar que supervisa la guerra.

    Pero todavía no se dilucida completamente cómo se enviaron los datos obsoletos al Comando Central, ni si la AID contaba con información actualizada.

    Acusar a Irán

    Un video, publicado el domingo pasado por la agencia de noticias iraní Mehr y verificado por el New York Times, muestra el misil de crucero Tomahawk impactando la base naval junto a la escuela en Minab el 28 de febrero.

    Sobre esto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y otros funcionarios de la administración se han negado a comentar sobre el ataque, salvo para indicar que está bajo investigación.

    Y Trump ha intentado culpar a Irán.

    El mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: archivo

    “En mi opinión, basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump el sábado pasado. Añadió: “Son muy imprecisos, como saben, con sus municiones. No tienen ninguna precisión. Lo hizo Irán”.

    También, Trump afirmó incorrectamente que Irán también podría tener misiles Tomahawk. Pero, a la vez, añadió que aceptaría los resultados de la investigación sobre lo sucedido. Esta posición fue reafirmada por Leavitt, quien aseguró que la administración estadounidense aceptará los resultados de las pesquisas.

    Error histórico

    Aunque la investigación sobre la escuela no ha concluido, el presunto uso de datos obsoletos provocó el mayor error de la guerra de Kosovo.

    En 1999, mapas antiguos y obsoletos, junto con una práctica deficiente, llevaron a la CIA a proporcionar datos erróneos sobre objetivos al ejército, lo que resultó en un ataque aéreo contra la embajada china en Belgrado que causó la muerte de tres ciudadanos chinos. La CIA consideró erróneamente que el edificio era la sede de una agencia de armas yugoslava.

    “El mantenimiento de las bases de datos es uno de los elementos básicos de nuestra labor de inteligencia, pero también se ha visto afectado en los últimos años debido a la escasez de personal”, declaró George J. Tenet, entonces director de la CIA, ante un comité del Congreso en 1999.

    Los planificadores militares asumieron que la agencia de inteligencia había verificado el lugar y ordenó el ataque.

