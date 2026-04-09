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    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    El mandatario iraní sostuvo que “las repetidas agresiones de la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo”.

    Por 
    Europa Press
    Bilal Jawich

    El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha advertido este jueves de que la continuación de los bombardeos de Israel contra Líbano a pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado el miércoles entre Washington y Teherán “hará que las negociaciones carezcan de sentido”, después de que Pakistán confirmara que delegaciones de ambos países se reunirán el viernes en Islamabad para intentar lograr un acuerdo final.

    “Las repetidas agresiones de la entidad sionista contra Líbano son una violación flagrante del acuerdo inicial de alto el fuego y una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con un potencial acuerdo”, ha dicho el mandatario iraní en redes sociales, después de que las fuerzas israelíes lanzaran el miércoles una intensa oleada de bombardeos que dejó más de 200 muertos y un millar de heridos en territorio libanés.

    “La continuación de estos ataques hará que las negociaciones carezcan de sentido”, ha sostenido en un mensaje publicado en redes sociales. “Nuestros dedos permanecen en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses”, ha avisado, en medio de las denuncias internacionales a los ataques israelíes, que han continuado durante la jornada de este jueves.

    Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha reseñado que “Líbano y la totalidad del eje de resistencia, como aliados de Irán, forman parte inseparable del alto el fuego”, antes de asegurar que este es el primero de la propuesta de diez puntos presentada por Teherán para el acuerdo.

    Qalibaf ha recordado que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, “subrayó de forma pública y clara el asunto de Líbano” y que “no hay espacio para negarlo o dar marcha atrás”. “Las violaciones del alto el fuego acarrean costes explícitos y respuestas firmes. Extingan inmediatamente el fuego”, ha advertido.

    Sharif anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que “Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares”, si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.

    Más sobre:IránIsraelLíbanoAtaques

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