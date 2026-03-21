    Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

    Desde Irán acusaron un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales"

    Por 
    Europa Press
     
    Sebastián Yeza
    Referencial. Shadati

    Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

    No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes”, ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

    Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque “contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear”.

    Se trata de la segunda ocasión en que la instalación sufre un ataque, desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

    Cabe señalar que, a principios de marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que la planta de Natanz había sido dañada en un ataque, pero que no se esperaban “consecuencias radiológicas”.

    Lo Último

    Alberto Soto: “El escudo físico de la frontera norte debería estar terminado en dos años como tope”

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Detienen a dos imputados por robo con violencia y violación en La Pintana: quedan en prisión preventiva

    Tres viviendas resultan afectadas por incendio en Providencia

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Lo más leído

    1.
    Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

    Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

    2.
    Cuba: La dura crisis del turismo

    Cuba: La dura crisis del turismo

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Alberto Soto: “El escudo físico de la frontera norte debería estar terminado en dos años como tope”
    Chile

    Alberto Soto: “El escudo físico de la frontera norte debería estar terminado en dos años como tope”

    Detienen a dos imputados por robo con violencia y violación en La Pintana: quedan en prisión preventiva

    Tres viviendas resultan afectadas por incendio en Providencia

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”
    Negocios

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio
    Tendencias

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Shaquille O’Neal se ofrece pagar el funeral de una niña de 12 años: “Si puedo hacer algo para aliviar, es lo correcto”
    El Deportivo

    Shaquille O’Neal se ofrece pagar el funeral de una niña de 12 años: “Si puedo hacer algo para aliviar, es lo correcto”

    El inédito y millonario convenio entre River Plate y el Chelsea que remece al fútbol argentino

    Con Esteban Paredes lejos de la banca: Santiago Morning inicia su campaña para retornar a la B contra Colchagua

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    Steve Hackett, la guitarra de Genesis: “Algunas cosas del grupo las he convertido en mías, porque incluyo más de mí mismo”

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz
    Mundo

    Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

    Cuba: La dura crisis del turismo

    Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión
    Paula

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)