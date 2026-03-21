Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz
Desde Irán acusaron un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales"
Las autoridades iraníes han confirmado que Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.
“No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes”, ha informado el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.
Las autoridades iraníes han protestado contra un ataque “contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear”.
Se trata de la segunda ocasión en que la instalación sufre un ataque, desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.
Cabe señalar que, a principios de marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que la planta de Natanz había sido dañada en un ataque, pero que no se esperaban “consecuencias radiológicas”.
