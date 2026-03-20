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    Trump descarta tregua con Irán: “No se declara un alto el fuego cuando estás arrasando al otro bando”

    Mientras el presidente de Estados Unidos dijo que su ejército está diezmando al régimen iraní, el líder supremo del país islámico, Mojtaba Jamenei, afirmó que "el enemigo será sometido".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @WhiteHouse en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que su país está “arrasando” con la república islámica, en momentos que la ofensiva lanzada junto a Israel contra su territorio ya supera los 20 días.

    “Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al otro bando. No es eso lo que buscamos”, señaló en declaraciones a la prensa al exterior de la Casa Blanca.

    Al ser consultado sobre un despliegue adicional de tropas en Medio Oriente, Trump señaló que “si respondiera, a los militares no les haría mucha gracia”, para acto seguido asegurar que el Ejército de EE.UU. tiene “muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo”.

    “Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)”, añadió.

    Por otra parte, el mandatario lamentó que “la respuesta de Reino Unido fuera muy tardía”, en alusión al uso de bases británicas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses en el marco de la guerra.

    “Me sorprende, porque la relación es excelente, pero esto nunca había sucedido antes. Deberían haber actuado mucho más rápido”, señaló.

    Además, Trump volvió a asegurar que la apertura del estrecho de Ormuz “es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura”. “Pero se necesita mucha ayuda”, precisó, reiterando que la OTAN podría hacerlo, “pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”.

    Foto de archivo Europa Press / Europa Press

    Asimismo, apuntó de nuevo contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar a su país a mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que esas naciones son “cobardes” y que la Alianza “es un tigre de papel” sin la presencia de Washington.

    El jefe de Estado norteamericano consideró también que el senador Lindsey Graham “tiene razón al pedir” que reconsidere la presencia estadounidense en España y Alemania, después de que los dos países rechazaran enviar buques al paso marítimo ubicado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

    “Lindsey Graham, no lo olvidemos, fue un gran defensor de la OTAN durante un tiempo, y ahora ya no lo es, y muchos senadores y congresistas también lo fueron durante un tiempo, y ahora están muy molestos porque la OTAN no ha hecho nada”, declaró.

    Trump aseguró este jueves que EE.UU. no depende del comercio que pasa por Ormuz y que el paso es clave para el mercado mundial, por lo que su reapertura es “para todos los demás”.

    La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó durante los últimos días ataques contra buques en dicho estrecho, en el marco de su respuesta a la ofensiva de Washington y Jerusalén. Además ha atacado territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluidas bases militares.

    Jamenei: “El enemigo se verá sometido”

    Durante este viernes también se dio a conocer un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en el que dice que EE.UU. e Israel pensaban que tras unos días de ataques el pueblo iraní derrocaría al gobierno, pero que esto fue un “grave error de cálculo”, asegurando además que el enemigo de la república islámica “se verá sometido”

    En el texto difundido en redes sociales con motivo del del Año Nuevo persa -el Noruz-, Jamenei declaró que la guerra se inició bajo “la ilusión de que si la cúpula del régimen y ciertas figuras militares influyentes llegaban al martirio, se infundiría miedo y desesperación en nuestro querido pueblo... y, por este medio, se haría realidad el sueño de dominar Irán y posteriormente desmembrarlo”.

    Foto: Gobierno de Irán

    “En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre ustedes, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo se verá sometido”, detalló el ayatola, quien todavía no ha sido visto en público tras suceder a su padre Ali Jamenei, despertando dudas sobre su verdadero estado de salud.

    De la misma forma, predijo que en este nuevo año persa “la unidad de Irán se volverá ciertamente más fuerte y más sólida”, y que sus “enemigos” se harán “más humildes y menos poderosos”.

    También afirmó, como detalló la agencia AFP, que Irán o sus fuerzas aliadas en la región no estaban “de ninguna manera” implicadas en los ataques a Omán y Turquía, atribuyéndolos “a las maniobras engañosas del enemigo sionista”, en referencia a Israel.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránGuerraMedio OrienteReino UnidoEstrecho de OrmuzOTANMojtaba JameneiMundo

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