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    EE.UU. levanta sanciones por 30 días para permitir la venta del petróleo iraní cargado en buques en alta mar

    La medida del Departamento del Tesoro estadounidense permite la venta de crudo proveniente de Irán entre el 20 de marzo y el 19 de abril. Poco antes de conocerse esta decisión, el gobierno iraní había asegurado que el país “prácticamente” no dispone de reservas de petróleo.

    Por 
    Lya Rosen
    Buque petrolero. Foto: archivo.

    El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes su decisión de levantar por 30 días las sanciones para la compra de petróleo iraní que ya está en buques en el mar y aliviar así las presiones sobre el suministro de energía por la guerra en Medio Oriente.

    De acuerdo con un documento publicado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en su sitio web, se emitió una licencia general que permite la venta de petróleo iraní y los productos derivados de este que ya están cargados en embarcaciones, entre el 20 de marzo y el 19 de abril.

    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó en redes sociales que “al desbloquear temporalmente este suministro existente para el mundo, Estados Unidos aportará rápidamente cerca de 140 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales, ampliando la cantidad de energía mundial y ayudando a aliviar las presiones temporales sobre el suministro causadas por Irán”.

    “En esencia, utilizaremos los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio bajo mientras continuamos con la Operación Furia Épica”, señaló Bessent en su publicación en X.

    La decisión se presenta en medio de una escalada generalizada en los precios del crudo como consecuencia de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Washington y Jerusalén contra Irán, al que la República Islámica ha respondido con ataques contra los buques que navegan a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo a nivel mundial.

    Como consignó Reuters, esta es la segunda vez que EE.UU. suspende temporalmente las sanciones en las últimas semanas. Anteriormente, había levantado por 30 días las multas sobre el petróleo ruso varado en alta mar que había sido cargado antes del 12 de marzo.

    Irán asegura no tener excedentes de petróleo

    Poco antes de conocerse la medida del Departamento del Tesoro estadounidense, el gobierno de Irán había asegurado que el país “prácticamente” no dispone de reservas de petróleo ni remanentes para abastecer al comercio mundial.

    “Actualmente, Irán prácticamente no tiene reservas de petróleo crudo ni excedentes para abastecer a otros mercados internacionales”, señaló este viernes el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, en redes sociales.

    Sus declaraciones se conocieron luego de que Bessent anticipara el jueves que el Ejecutivo norteamericano barajaba la opción de acabar con las sanciones al crudo iraní que ya está cargado en buques, lo que Ghodousi criticó porque sus palabras “tienen como único objetivo infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado”.

    El petróleo iraní que podría estar afectado supone “unos 140 millones de barriles”, según indicó el secretario del Tesoro en un entrevista concedida a la cadena Fox Business.

    La administración Trump estaría también valorando la posibilidad de realizar otra liberación de petróleo, de manera “unilateral”, de sus reservas estratégicas para aliviar las tensiones del mercado.

    Esto después de que el país norteamericano desbloqueara 172 millones de barriles en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para poner a disposición del mercado un total 400 millones de barriles.

    Más sobre:Estados UnidosSancionesPetróleoIránDepartamento del TesoroScott BessentSaman GhodousiMundo

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