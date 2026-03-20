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    Tras conocerse una investigación judicial en EE.UU. en su contra: Petro asegura que “nunca” ha hablado con un narcotraficante

    El presidente de Colombia recalcó que ha dedicado diez años a denunciar los vínculos entre traficantes y políticos, después de que The New York Times revelara que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn investigan su presunta relación con el narcotráfico.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente colombiano Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia. PRESIDENCIA DE COLOMBIA

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que “nunca” ha tenido relación con narcotraficantes, después de que trascendiera el inicio de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a sus supuestos vínculos con el narcotráfico y la financiación de su campaña con dinero procedente de la droga.

    “Como bien sabe (el diario) El Espectador, en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, declaró Petro en redes sociales.

    En su publicación en X, además recalcó que ha dedicado “diez años de mi vida (...) a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales”.

    El mandatario también recordó que esta labor puso en “riesgo mi existencia y provocó el exilio de mi familia” durante un período que denominó como “época de la gobernanza paramilitar”.

    De la misma forma, en alusión a la campaña electoral que en 2020 lo llevó a la Presidencia colombiana, Petro reiteró que en su candidatura no se aceptaron “donaciones ni de banqueros ni de narcos”.

    Para luego añadir que la investigación “productiva e intensa” abierta en ese sentido no ha hallado “ni un solo peso de narcotraficantes”. “Es mi orden y mi principio personal como líder político”, aseguró.

    En este aspecto, el jefe de Estado colombiano consideró que cualquier proceso abierto en Estados Unidos le “servirá para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada (...) con los narcotraficantes de Colombia”.

    Comunicado del gobierno colombiano

    El gobierno de Colombia, por su parte, emitió un comunicado asegurando que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna” sobre las investigaciones contra Petro, denunciando que la información divulgada “carece de fundamento jurídico y fáctico”.

    A través de su embajada en suelo estadounidense, el Ejecutivo pidió que las publicaciones se lean “en su contexto integral” y aborden “con la cautela que este tipo de versiones no verificadas exige”.

    La legación diplomática en Washington además recordó que el mandatario sudamericano “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos”.

    De la misma forma, destacó la “acción sostenida, visible y firme contra la ilegalidad, incluida la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico” del presidente.

    “(Esto) refleja un compromiso constante con la justicia, la integridad institucional y el Estado de derecho” por parte de Petro, indicó Bogotá, subrayando que “su trayectoria se sustenta en hechos comprobables, no en versiones especulativas”.

    Estas declaraciones llegan después de que fuentes citadas por The New York Times revelaran que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn están detrás de las investigaciones a Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes.

    Las pesquisas se encuentran en su fase inicial y cuentan con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

    El anuncio se produce en un momento en el que la relación entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo colombiano se había estabilizado luego de la visita de éste último a la Casa Blanca, la que se concretó tras varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso insultos del estadounidense.

    Imagen @WhiteHouse en X

    Trump incluso calificó de “lunático con problemas mentales” a Petro, llegando a amenazar con una intervención militar, en lo que se convirtió en una antesala de la histórica operación de Washington sobre Caracas, en enero de 2026, para detener al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

    Asimismo, tiene lugar en plena campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, el candidato afín al actual mandatario, corre como favorito en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

    Más sobre:Gustavo PetroColombiaEstados UnidosDepartamento de JusticiaInvestigaciónNarcotráficoMundo

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