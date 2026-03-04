SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos, según datos de las autoridades iraníes.

    Por 
    Europa Press
    Foto: khamenei.ir

    Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles el aplazamiento del funeral en honor del fallecido líder supremo del país, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “La principal razón del aplazamiento de la ceremonia son las muchas peticiones de personas de diferentes provincias que quieren acudir al funeral”, ha dicho el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica de la provincia de Teherán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Así, ha afirmado que la nueva fecha será anunciada próximamente, sin más detalles, después de que el citado organismo afirmara que en la medianoche de este miércoles arrancaría una ceremonia de tres días de funeral de Estado en el mausoleo Imam Jomeini de la capital.

    Jamenei murió el 28 de febrero a causa de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

    La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según datos de las autoridades. Entre los muertos figuran además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelAlí Jamenei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    A una semana del cambio de mando: Kast sostiene reunión de trabajo con sus ministros y subsecretarios

    Rescatan a ciudadano turco que se había perdido en Cajón del Maipo

    Empanadas de lavanda

    Lo más leído

    1.
    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino
    Chile

    García Ruminot aborda quiebre entre Boric y Kast y acusa que el gobierno tomó con “liviandad” el proyecto chino

    A una semana del cambio de mando: Kast sostiene reunión de trabajo con sus ministros y subsecretarios

    Comienzan inscripciones a la PAES de Invierno 2026: cómo hacer el trámite y cuándo son las pruebas

    El dólar se toma un respiro tras dispararse este martes y cae de los $900
    Negocios

    El dólar se toma un respiro tras dispararse este martes y cae de los $900

    El petróleo modera su avance mientras EE.UU. garantiza la seguridad en el Golfo Pérsico

    Las acciones de Europa se toman un respiro pero en Asia la Bolsa de Corea sufre una caída histórica

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing
    El Deportivo

    “Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing

    Marcelo Salas carga contra la ANFP tras el gol con la mano de Leandro Benegas en la Liga de Ascenso

    “No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán
    Cultura y entretención

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin
    Mundo

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?