SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán propondría nuevas concesiones en medio de la tensión creciente con Trump

    Tras el ultimátum norteamericano, Teherán tiene nuevas propuestas para alcanzar un acuerdo nuclear.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Motos andando por el centro de Teherán frente a una propagando de un excomandante de la Guardia Revolucionaria. Sha Dati

    El próximo jueves se perfila como el día definitivo para la solución de la crisis entre Irán y Estados Unidos, en una “tercera ronda de negociaciones” que tiene a toda la región conteniendo el aliento, mientras la flota norteamericana se encuentra esperando en el golfo Pérsico. Se trata ya de 75 mil hombres esperando la orden de Trump, que ha mostrado su frustración por el desarrollo de las conversaciones y dio hasta el 1 de marzo como plazo para llegar a un acuerdo.

    Desde entonces, Irán ha empezado a dar ciertas concesiones. Este domingo, fuentes del gobierno iraní conversaron con Reuters, asegurando que su país está dispuesto a ceder respecto al programa nuclear, a cambio del levantamiento de sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio. Ambas partes siguen profundamente divididas tras dos rondas de conversaciones.

    El jueves pasado, Trump había advertido: “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”. Asegurando que podría tener que ir “un paso más allá”, agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

    En la diplomacia iraní aseguran que, entre las nuevas propuestas que harán este jueves en Ginebra, está la posibilidad de enviar la mitad de su uranio más enriquecido al extranjero, diluir el resto y crear un “consorcio regional” de enriquecimiento, lo que ha sido una idea frecuente en los últimos años desde Teherán. El país haría esto a cambio del reconocimiento estadounidense del derecho de Irán al “enriquecimiento nuclear pacífico” bajo un acuerdo que también incluiría el levantamiento de sanciones económicas, dijo el funcionario.

    “Dentro del paquete económico en negociación, a Estados Unidos también se le han ofrecido oportunidades para inversiones serias e intereses económicos tangibles en la industria petrolera iraní”, señaló el funcionario, que se mostró optimista respecto a las conversaciones del jueves.

    Según indicó la fuente, la última ronda de negociaciones habría demostrado diferencias profundas entre ambos países. “Ambas partes deben llegar a un calendario lógico para levantar las sanciones. Esta hoja de ruta debe ser razonable y basarse en intereses mutuos”, indicó.

    Canciller Abbas Araghchi hablando en el Parlamento iraní. Europa Press/Contacto/Icana News

    A diferencia de décadas anteriores, ante esta tensión entre Washington y Teherán, los países vecinos están interesados en que se encuentre una solución pacífica. Hoy, ante una real perspectiva de acción militar estadounidense contra Irán, los estados regionales están aplicando una diplomacia enérgica para disuadir a Estados Unidos de atacar: Omán, Catar y Turquía han intensificado sus esfuerzos para mediar, del mismo modo que Arabia Saudí y Egipto.

    De hecho, las conversaciones que tendrán lugar este jueves en Ginebra fueron mediadas por el canciller de Omán, Badr al-Busaidi. Ya antes, Omán había acogido las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica, y facilitó la última ronda en Ginebra la semana pasada.

    Un poco antes del anuncio de Omán, el principal diplomático iraní, Abbas Araghchi, declaró en una entrevista a CBS que esperaba reunirse con el enviado estadounidense Steve Witkoff en Ginebra el jueves. Afirmó que aún existía una “buena posibilidad” de una solución diplomática sobre la cuestión nuclear.

    De momento, la región contiene el aliento frente a la amenaza del ataque estadounidense. Desde Líbano, temen verse arrastrados a una guerra, luego de que Hezbolá advirtiera que no permanecería neutral frente a una agresión de Washington. De hecho, ya el 16 de febrero ya se registraron enfrentamientos alrededor de la base aérea de Hamate, al norte del país. Por su parte, las tropas estadounidenses en el país activaron un protocolo de seguridad reforzado.

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EE.UU. mientras se intensifican las tensiones con Irán. Foto: archivo.

    A diferencia de los países de Medio Oriente, China y Rusia no se han pronunciado frente a la amenaza norteamericana sobre Irán. Sin embargo, Irán y Rusia sí llevaron a cabo un entrenamiento militar de pequeña escala en el golfo de Omán la pasada semana, considerado como una “muestra de fuerza” frente al poder de fuego reunido por Estados Unidos en la región.

    Un ejercicio con la participación de barcos chinos, rusos e iraníes está previsto para pronto en el Estrecho de Ormuz, según anunciaron medios estatales iraníes. Irán también ha reconstruido su arsenal de misiles, defensas aéreas y otros equipamientos con ayuda tanto de China como de Rusia. Esto, sobre todo después de los ataques que el país sufrió en la guerra de 12 días con Israel y Estados Unidos, en junio de 2025.

    Pero además de esta ayuda, Pekín y Moscú han mostrado poca disposición a proporcionar asistencia militar directa si el presidente Trump ordenase un ataque contra Irán. “No van a sacrificar sus propios intereses por el régimen iraní”, dijo Danny Citrinowicz, exfuncionario de inteligencia militar israelí e investigador principal en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional con sede en Tel Aviv: “Esperan que el régimen no sea derrocado, pero definitivamente no van a contrarrestar militarmente a Estados Unidos”.

    Más sobre:MundoIránEstados UnidosUltimátumTensiónMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    Formalización del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre continúa este martes: fiscalía busca prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    3.
    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    4.
    Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

    Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

    5.
    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato
    Chile

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025
    Negocios

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    Orden fiscal: responsabilidad sin atajos

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League
    El Deportivo

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Irán propondría nuevas concesiones en medio de la tensión creciente con Trump
    Mundo

    Irán propondría nuevas concesiones en medio de la tensión creciente con Trump

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio