    Mundo

    Irán recalca que Estados Unidos debe retirar sus “demandas excesivas” para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear

    Esto tras de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Foto: Reuters LISI NIESNER

    El Gobierno de Irán ha afirmado este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es necesario que Washington retire sus “demandas excesivas”, después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra.

    El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido a primera hora del día una conversación con su homólogo de Egipto, Badr Abdelati, para abordar los citados contactos, un diálogo en el que ha insistido en “el compromiso de Irán con recurrir a la diplomacia para resolver los problemas”.

    “Un éxito en este camino requiere seriedad y realismo por la otra parte, así como evitar los errores de cálculo y las demandas excesivas”, ha dicho, según un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia iraní a través de sus redes sociales.

    Araqchi no ha especificado a qué demandas por parte de Washington se refiere, si bien Estados Unidos ha pedido abordar en las conversaciones el programa de misiles balísticos de Irán y que Teherán ponga fin a sus labores de enriquecimiento de uranio, algo que ha sido rechazado por Irán.

    Las autoridades de Omán afirmaron tras los contactos del jueves registraron “progresos significativos” en sus últimos contactos, al tiempo que desveló que la próxima semana se celebrará una ronda de contactos a nivel técnico en la capital de Austria, Viena.

    Previamente, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, había destacado que existía “una apertura sin precedentes” por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a “ideas y soluciones nuevas y creativas” para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, en medio del refuerzo del despliegue militar de Washington en Oriente Próximo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

