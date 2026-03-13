Israel asegura haber atacado “más de 200 objetivos” en Irán en las últimas 24 horas

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha atacado en las últimas 24 horas “más de 200 objetivos” en el centro y el oeste de Irán, entre ellos “lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas”, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra el país centroasiático, que entra en su 14º día con un balance de más de 1.200 muertes, según las autoridades iraníes.

“Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, han completado extensas misiones de ataque en el oeste y centro de Irán, en las que se han lanzado numerosas municiones contra más de 200 objetivos del régimen terrorista iraní, incluyendo lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas”, ha afirmado en un comunicado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En su nota, el portavoz militar ha destacado que desde el inicio de la llamada operación Rugido del Águila, nombre con el que Israel ha bautizado la ofensiva, sus fuerzas han completado “cientos de misiones de ataque contra diversas infraestructuras” del régimen iraní.

En este sentido, ha defendido que el objetivo de estos ataques es “reducir al máximo el alcance de los disparos hacia el territorio del Estado de Israel”, después de que esta misma madrugada una serie de bombardeos hayan dejado cerca de 60 heridos en el norte del país.