Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

El Ejército de Israel anunció este jueves el lanzamiento de una ola de ataques aéreos contra la infraestructura de Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en una publicación en redes sociales.

Los ataques se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieran una advertencia de evacuación para cuatro barrios importantes en el sur de la ciudad, un bastión del partido-milicia chií Hezbolá conocido como Dahiyeh.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una ola de ataques en Beirut”, señalaron en un breve comunicado que indica que se empezó a atacar “infraestructura de la organización terrorista” en los suburbios de Beirut, sin que por el momento haya más detalles al respecto.

Las autoridades de Líbano elevaron este jueves a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de los bombardeos lanzados por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá.

Esto en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.