Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó este lunes su pesar por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido esta madrugada en Bogotá tras permanecer dos meses hospitalizado debido a un atentado ocurrido el pasado 7 de junio, durante un acto de campaña.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

“Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X.

El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna quedando en estado grave.

Hasta el momento hay cinco sujetos detenidos por el ataque contra el senador, mientras que desde la Fiscalía de Colombia apuntaron que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado.

The United States condemns in the strongest possible terms the attempted assassination of Senator Miguel Uribe. This is a direct threat to democracy and the result of the violent leftist rhetoric coming from the highest levels of the Colombian government. Having seen firsthand… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2025

El mismo día del atentado contra el político colombiano, Rubio condenó la acción y apuntó contra la retórica del presidente izquierdista Gustavo Petro. “Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano. Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos”, señaló entonces en X.

“Acompañamos en oración a la familia, los seres queridos y los partidarios de Miguel. Los responsables de este ataque deben comparecer ante la justicia”, agregó.