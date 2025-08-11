SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

"Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, escribió Marco Rubio tras el deceso del senador y precandidato presidencial.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Miguel Uribe Turbay, el fallecido senador y precandidato presidencial colombiano.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó este lunes su pesar por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido esta madrugada en Bogotá tras permanecer dos meses hospitalizado debido a un atentado ocurrido el pasado 7 de junio, durante un acto de campaña.

“Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X.

El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna quedando en estado grave.

Hasta el momento hay cinco sujetos detenidos por el ataque contra el senador, mientras que desde la Fiscalía de Colombia apuntaron que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado.

El mismo día del atentado contra el político colombiano, Rubio condenó la acción y apuntó contra la retórica del presidente izquierdista Gustavo Petro. “Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano. Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos”, señaló entonces en X.

“Acompañamos en oración a la familia, los seres queridos y los partidarios de Miguel. Los responsables de este ataque deben comparecer ante la justicia”, agregó.

Más sobre:Miguel UribeColombiaMarco RubioEE.UU.PetroMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”
Chile

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero
Negocios

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Fuerte alza del bitcoin lo ubica cerca de nuevos máximos históricos

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado
Tendencias

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo
El Deportivo

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo

“Está diseñada para durar hasta 10 años”: así es la moderna cancha sintética que la UC estrenará en el Claro Arena

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano
Mundo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?