Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Eyal Zamir aprobó este miércoles el marco general que permitirá a las tropas expandir las operaciones en la Franja de Gaza y tomar el control definitivo de su capital.

Por 
Europa Press
El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, ha aprobado este miércoles el marco general que permitirá a las tropas expandir las operaciones en la Franja de Gaza y tomar el control definitivo de su capital, pese a las críticas que él mismo había expresado hacia los planes adoptados por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Zamir estaba en contra del plan para conquistar la ciudad de Gaza, hasta el punto de enfrentarse con el ministro de Defensa, Israel Katz, pero las FDI han confirmado en un comunicado que, tras hablar con la cúpula militar y representantes de otras agencias, ha avalado “la idea central”.

Durante la reunión, Zamir también “subrayó la importancia de mejorar la disposición de las fuerzas y la preparación para llamar a reservistas, al tiempo que se llevan a cabo relevos y se da un respiro (a los militares) para las futuras operación”.

El gobierno israelí aprobó el pasado viernes una nueva fase de la operación militar en Gaza que ha recibido críticas del grueso de la comunidad internacional, a excepción de Estados Unidos, y que tampoco parecía gustar en un inicio a Zamir, cada vez más distanciado del núcleo duro del Ejecutivo.

El jefe de las FDI también mantiene otro pulso con el titular de Defensa a cuenta del nombramiento de mandos militares. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha pedido este miércoles en su cuenta de la red social X el cese de Zamir si no renuncia a incorporar a oficiales vinculados a “un grupo conspirativo”.

