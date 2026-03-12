¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

“Esta es la madre de mi hijo”. Eso fue lo que el pedófilo Jeffrey Epstein le confesó a una de sus víctimas, aludiendo a una foto de una mujer rubia expuesta en su mansión de Nueva York, según archivos impactantes publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales revelados este 30 de enero sobre el caso del financiero fallecido en 2019 que lideró una red de abuso y tráfico sexual de menores durante dos décadas, múltiples testigos y víctimas aseguran que Epstein habría tenido al menos un hijo en secreto, contradiciendo las versiones oficiales de su entorno familiar.

Entre los archivos aparece el testimonio de una víctima que declaró ante el FBI que Epstein le aseguró, mientras señalaba una fotografía en su mansión de Manhattan, que una mujer rubia retratada en la imagen era “la madre de su hijo”.

En el relato recientemente revelado, la mujer, que afirma haber sido agredida sexualmente por Epstein durante años desde que tenía 16 años, dijo a los investigadores que el pedófilo convicto había señalado una foto de una rubia en una playa y afirmó que ella había dado a luz a su bebé. El magnate describió a la mujer como “perfecta”, exhibiendo, además, una escultura con el “molde del torso de la mujer”.

Según el Daily Mail, la sorprendente afirmación, que forma parte de un conjunto de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia, probablemente reavive las especulaciones sobre si Epstein tuvo un hijo en secreto, sobre todo teniendo en cuenta los informes que indican que el delincuente sexual quería sembrar una nueva raza humana con su ADN.

Estas afirmaciones han sido negadas repetidamente por el hermano de Epstein, Mark, quien insiste en que el difunto financiero nunca tuvo hijos.

Pero el diario británico también ha descubierto varios relatos de Epstein pidiendo a mujeres que gestaran a su hijo, incluyendo una entrevista del FBI con otra víctima que afirmó que él quería que ella tuviera a su bebé.

Los archivos también revelaron una impactante fotografía que muestra a Epstein abrazando a una mujer en su casa de Nueva York mientras ella acunaba a un bebé en sus brazos.

Mensaje de Sarah Ferguson

Esta versión coincide con correos electrónicos enviados en septiembre de 2011 por Sarah Ferguson, exduquesa de York, quien felicitaba al magnate por “haberse convertido en padre”. En ese intercambio, la exesposa del príncipe Andrés mencionaba haber recibido la noticia a través de terceros.

Ella escribió: “No sé si sigues en este BBM (BlackBerry Messenger), pero el Duque me dijo que tuviste un bebé”. “Aunque nunca mantuviste contacto, sigo aquí con cariño, amistad y felicitaciones por tu bebé. Sarah xx”, agrega.

Sarah Ferguson en el Festival de Cine de Venecia. GUGLIELMO MANGIAPANE

La víctima que reveló la admisión de paternidad de Epstein habló con el FBI en enero de 2020, cinco meses después de que este fuera encontrado muerto en su celda en Nueva York mientras esperaba el juicio por tráfico sexual.

Inmigrante de un país censurado, dijo que se mudó a Kansas y que sus padres trabajaban en McDonald’s para mantener a la familia. Fue descubierta por un cazatalentos de modelos y comenzó a vivir en Nueva York a los 16 años.

En 2005, conoció a Epstein en cinco ocasiones, a través de contactos en el mundo del modelaje. En su inquietante relato, la víctima afirma que aún era virgen cuando conoció al pedófilo, quien abusó de ella.

Otros materiales incluidos en la publicación también mencionan episodios en los que Epstein habría planteado a distintas mujeres la posibilidad de que tuvieran un hijo con él. Entre ellos figuran notas manuscritas atribuidas a una víctima británica que recordó una conversación en la residencia de Palm Beach, Florida, donde el financiero sacó el tema de la paternidad, lo que habría provocado el enojo de Ghislaine Maxwell, su colaboradora, quien fue condenada por tráfico sexual. “Sacó el tema de tener un hijo y GM (Maxwell) se molestó y enojó”, señaló.

Esta mujer afirmó que Maxwell, quien salió con Epstein antes de convertirse en su administradora de la casa, “me castigó por ello”. Escribió que era “humillante para ella (Maxwell) que él quisiera tener un hijo conmigo y no con ella. Parezco más su tipo”, apunta.

El interés de Epstein en tener un hijo se ha reportado con escalofriantes detalles, incluyendo un artículo del New York Times de 2019 que afirmaba que el magnate quería usar su rancho de Nuevo México como base para inseminar mujeres con su semen.

Se decía que estaba obsesionado con el transhumanismo, la ciencia de mejorar la población humana mediante inteligencia artificial o ingeniería genética.

Giuffre y Sjoberg

Las otras dos mujeres que afirmaron que Epstein quería tener hijos con ellas fueron Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido prestada al ahora expríncipe Andrés para mantener relaciones sexuales, y Johanna Sjoberg, quien detalló la solicitud en una declaración jurada en un caso de difamación interpuesto por Giuffre contra Maxwell en 2015.

En sus memorias póstumas, publicadas el año pasado, Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años, declaró que “todo lo relacionado con la descarada solicitud de Epstein y Maxwell me parecía incorrecto”. “De ninguna manera quería traer un hijo al mundo para que lo criaran. ¿Y si el bebé fuera niña?”, escribió.

Virginia Giuffre, la mujer que denunció la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Y agrega: “¿El plan de Epstein y Maxwell era que yo criara a esa niña hasta que llegara a la pubertad y luego la entregara para que abusaran de ella?”.

Giuffre, que entonces tenía 18 años, accedió a la petición, pero huyó cuando Epstein la envió a Tailandia para formarse como masajista.

Por su parte, Sjoberg detalló la solicitud en una declaración jurada sobre un caso de difamación interpuesto por Giuffre contra Maxwell en 2015. En la transcripción completa del caso, Sjoberg, al ser consultada si alguien alguna vez le había pedido tener un bebé suyo, respondió: “Jeffrey me lo pidió”.

Según el Daily Mail, Sjoberg afirmó que Epstein le preguntó varias veces y le comentó: “Básicamente solo dijo, quiero que seas la madre de mi bebé”.

Al preguntarle sobre su respuesta, Sjoberg señaló: “No creo haber dicho que no rotundamente. No estuve de acuerdo con ello. Simplemente dije: ‘Ah, sí, ¿en serio? OK’”.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de menores.