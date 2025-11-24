Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

El juez federal Cameron Currie ha ordenado este lunes sobreseer las denuncias presentadas por la Administración de Donald Trump contra el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) James Comey y la exfiscal general de Nueva York Letitia James por un error procedimental, concretamente por considerar nulo el nombramiento de la fiscal encargada del caso, Lindsey Halligan.

Comey fue cesado por Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso mientras que James estaba acusada de fraude por una hipoteca sobre una vivienda de Virginia.

El fallo de Currie destaca que el plazo de 120 días para el nombramiento de un sustituto en funciones para el fiscal Erik Siebert expiró antes de que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, nombrara a un sustituto, por lo que la competencia era en realidad de los jueces de cada distrito. La decisión implica que el Departamento de Justicia podría presentar de nuevo los cargos contra Comey y James con otro fiscal.

La entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, sale de la sala del tribunal durante una breve pausa en el juicio por fraude comercial civil contra el expresidente Donald Trump en la Corte Suprema de Nueva York, el 2 de octubre de 2023. Foto: Archivo Seth Wenig

Halligan es el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento ha sido considerado ilegal por un juez. Los propios acusados, Comey y James habían recurrido contra la fiscal. La fiscal había sustituido a Siebert tras su dimisión por las presiones de la Administración para imputar a Comey.

Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 y en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el gobierno de Rusia, según Halligan.

Trump no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de “policía corrupto”. Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.