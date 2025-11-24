BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    El exdirector del FBI y la exfiscal general de Nueva York eran considerados enemigos por el presidente, Donald Trump.

    Por 
    Europa Press
    James Comey, exdirector del FBI. Foto: Archivo

    El juez federal Cameron Currie ha ordenado este lunes sobreseer las denuncias presentadas por la Administración de Donald Trump contra el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) James Comey y la exfiscal general de Nueva York Letitia James por un error procedimental, concretamente por considerar nulo el nombramiento de la fiscal encargada del caso, Lindsey Halligan.

    Comey fue cesado por Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso mientras que James estaba acusada de fraude por una hipoteca sobre una vivienda de Virginia.

    El fallo de Currie destaca que el plazo de 120 días para el nombramiento de un sustituto en funciones para el fiscal Erik Siebert expiró antes de que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, nombrara a un sustituto, por lo que la competencia era en realidad de los jueces de cada distrito. La decisión implica que el Departamento de Justicia podría presentar de nuevo los cargos contra Comey y James con otro fiscal.

    La entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, sale de la sala del tribunal durante una breve pausa en el juicio por fraude comercial civil contra el expresidente Donald Trump en la Corte Suprema de Nueva York, el 2 de octubre de 2023. Foto: Archivo Seth Wenig

    Halligan es el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento ha sido considerado ilegal por un juez. Los propios acusados, Comey y James habían recurrido contra la fiscal. La fiscal había sustituido a Siebert tras su dimisión por las presiones de la Administración para imputar a Comey.

    Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 y en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el gobierno de Rusia, según Halligan.

    Trump no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de “policía corrupto”. Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.

    Más sobre:EE.UU.TrumpJames ComeyLetitia JamesFBIexfiscal general de Nueva YorkPam BondiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Municipios acusan que de las más de 500 obras sin culminar detectadas por Contraloría hay Cesfam con 69 meses de atraso

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos
    Chile

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000
    Negocios

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos
    El Deportivo

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025
    Cultura y entretención

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental
    Mundo

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad