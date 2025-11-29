BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    En medio de los preparativos para un invierno que se espera crudo, Rusia ha aumentado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. En la capital del país, la ciudadanía se ilumina con velas e incluso ya distinguen los distintos tipos de drones que destruyen edificios residenciales. La guerra pareciera que está lejos de acabar, pese a la diplomacia de Donald Trump.

    Por 
    Cristina Cifuentes desde Kiev (Ucrania)

    De día somos Mónaco, pero de noche somos Afganistán”. Esa es la “broma” que repiten muchos jóvenes en Kiev para describir la situación a la que se han visto enfrentados en el último mes, producto de los constantes apagones que afectan a la capital ucraniana, sumado a la caída de la temperatura y los crecientes ataques con misiles y drones en el marco del conflicto con Rusia.

    “A medida que vivimos otro año de la guerra, nos hemos ido adaptando, las oficinas tienen generadores y también los negocios, pero no así las casas o los departamentos. Ahora tenemos cerca de cuatro horas de electricidad al día, así que cuando vamos a trabajar nos llevamos nuestros desayunos y comida, y estamos muchas horas allá, porque así tenemos luz”, cuenta Olga, que trabaja en el centro de Kiev.

    “La gente se ha ido preparando porque han aumentado los ataques a la infraestructura crítica, así que han comprado velas, generadores y siempre tenemos cargado nuestro celular”, añade.

    Kiev. Foto: Cristina Cifuentes

    La descripción de Olga -obtenida por La Tercera gracias una invitación cursada por el Ministerio de RR.EE. de Ucrania para visitar una serie de ciudades ucranianas- se explica por la campaña que Moscú ha dirigido contra la infraestructura energética, especialmente la producción de electricidad y una red eléctrica que lucha por suministrar energía a millones de ucranianos, lo que ha dejado fuera de servicio a gran parte de los proveedores de energía del país. En este contexto, las autoridades advirtieron que a partir del 21 de diciembre Ucrania podría estar atravesando su invierno más crudo desde la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022.

    Por este motivo, el suministro eléctrico se redujo en la mayoría de las regiones, las que se han ido adecuando a esta situación. “El motivo de la introducción de restricciones son las consecuencias de los ataques masivos con misiles y drones rusos a las instalaciones energéticas”, dijo la compañía el mes pasado. “Es difícil recordar un número tan grande de ataques directos a instalaciones energéticas desde el comienzo de la invasión”, señaló la ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Hrynchuk, a los medios de comunicación locales.

    “La situación es complicada, porque esto desmoraliza mucho, lo que se suma a que existe cansancio. Para quienes tienen hijos pequeños es mucho peor, deben planificar bien su día. Creo que este será un invierno muy difícil, pero los ucranianos ya nos hemos acostumbrado a la adversidad”, comenta Ana, que es investigadora en una universidad.

    “Desastre tecnológico”

    En Kiev, el fuerte zumbido de los generadores se ha convertido en un acompañante constante en las calles, incluso el ruido -algunos aseguran- se confunde con los drones Shahed. Aparecen frente a cafeterías, tiendas y bloques de departamentos, a menudo activados minutos después de que los ataques corten el suministro eléctrico. Incluso, en la Plaza de la Independencia, conocida como Maidan, hay generadores enormes que suministran a las tiendas que están en el subterráneo. Las calles están más oscuras y las decoraciones navideñas aún no se encienden, mientras que las luces de los parques son tenues.

    A pesar del fuerte impacto que han tenido los apagones y los ataques, los ucranianos se han equipado con bancos de energía y a menudo deben iluminarse con velas. De hecho, es común ver bares y restaurantes iluminados de esa forma, o personas practicando deporte con velas. Incluso las clases muchas veces se hacen de la misma manera.

    Los expertos han afirmado que los ataques a la infraestructura energética han puesto a Ucrania en riesgo de sufrir cortes de calefacción antes del invierno. Rusia ha atacado la red eléctrica y de calefacción durante sus casi cuatro años de invasión, destruyendo gran parte de la infraestructura civil clave.

    Kiev. Foto: Cristina Cifuentes

    El Ministerio de Energía de Ucrania dijo en octubre que la capacidad de generación era de alrededor de 17,6 gigavatios (GW), lo que es menos de la mitad de los 38 GW de antes de que estallara la guerra en 2022. Y un invierno frío, que se espera este año, podría situar las necesidades de consumo en alrededor de 18 GW. De hecho, las temperaturas ya alcanzan los 4 grados como máxima.

    “Los que vivimos en departamentos más antiguos tenemos gas para la calefacción, pero eso no le ocurre a todo el mundo. Los más nuevos utilizan la electricidad y eso ha sido muy complicado para ellos. Muchas personas compran una batería de almacenamiento con inversor para tener siempre electricidad. O también un generador que se pone en los balcones, por el ruido que genera”, cuenta Olga.

    Incluso antes de que llegara el frío a Ucrania, Rusia había intensificado su campaña para destruir la red eléctrica del país, así como las instalaciones de gas natural y los gasoductos. El principal experto en energía de Ucrania, Oleksandr Kharchenko, dijo en una conferencia de prensa a principios de mes que si las dos plantas de energía y calefacción de Kiev dejaran de funcionar durante más de tres días, cuando las temperaturas cayeran por debajo de -10 °C, la capital se enfrentaría a un “desastre tecnológico”.

    Voluntarios cortan cholguán para tapar las ventanas rotas por el ataque ruso en Dniprovskyi en Kiev. Foto: Cristina Cifuentes

    Para contrarrestar la amenaza de escasez de gas, la empresa Naftogaz está incrementando las importaciones, cosa de compensar las pérdidas de producción. En el primer semestre de 2025, las importaciones de gas se multiplicaron por 19 en comparación con el mismo período de 2024 , según el centro de estudios energético ucraniano DiXi Group.

    Ataques a Kiev

    Sumado a los apagones, los habitantes de Kiev y otras ciudades se han acostumbrado a los ataques rusos. El último de gran envergadura ocurrió la madrugada del martes, cuando Moscú lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética, dando muerte a siete personas e hiriendo a 21 en Kiev.

    Un total de 22 misiles, incluidos cuatro Kinzhals hipersónicos, y 464 drones, fueron disparados por Rusia en ataques que tuvieron como objetivo principal Kiev y sus alrededores, según el Presidente Volodymyr Zelensky.

    GENYA SAVILOV

    “Ya estamos acostumbrados, hemos aprendido a detectar los tipos de drones y cuándo debemos ir al refugio. Por ejemplo, cuando lanzan un Kinzhal sabemos que se demora de tres a cinco minutos en llegar a Kiev, por lo que no tengo mucho tiempo para ir al Metro, así que me quedo en el baño. Mientras que con los ICBM sé que tengo tiempo, porque se demoran como unos 20 minutos. Lo que sí ocurre después es que llegan los drones y, por lo general, lanzan unos 400”, explica Ilia, un vendedor del centro de Kiev.

    La agresión combinada del martes provocó daños en un edificio de nueve pisos en el distrito de Dniprovskyi, causando incendios y la destrucción de varios pisos. “Tenía mucho miedo, tengo dos nietos pequeños, de siete y nueve años. Gracias a Dios estábamos sentados en el pasillo y estamos todos a salvo. Nada se dañó. Y yo estoy aquí afuera de pie, no sé por qué. Todo en mi casa temblaba. Tenía mucho miedo. Había mucho ruido, mucho ruido, mucho... Ni siquiera puedo describirlo”, señala Lyubov Ivanovna, una residente de uno de los edificios cercanos al afectado en Dniprovskyi.

    “En la noche oímos un ruido muy fuerte, y vimos que al frente se estaban quemando unos departamentos. Había gente gritando e incluso vi algo que caía de un balcón. Yo estaba con mi hija, pero después me quedé sola y tenía mucho miedo. Y por eso salí acá al patio para recomponerme un poco. Es una pena lo que ocurrió”, cuenta Valentina, una mujer proveniente de Zaporiyia que desde hace dos años vive en esos departamentos de Dniprovskyi tras huir de la guerra.

    A tal punto se han acostumbrado a los ataques, que en los barrios ya existe toda una organización y a las 9.00 ya había comenzado a funcionar la ayuda comunitaria en Dniprovskyi.

    “No hay ningún plan de paz”

    Todo esto ocurre en momentos en que se han intensificado los diálogos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de paz, no sin controversias. El Financial Times reveló una reunión secreta el lunes entre el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, y una delegación rusa en Abu Dhabi.

    Driscoll, aliado del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, inició conversaciones con los rusos el lunes por la noche. El diario señaló que la composición de la delegación rusa no estaba clara, como tampoco si las tres partes en Abu Dhabi se reunirían juntas o hablarían por separado. El Financial Times señaló que se esperaba que Driscoll se reuniera con Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania.

    Como si fuera poco, los esfuerzos para una negociación del Presidente Donald Trump no han estado exentos de controversia y dudas. El jueves, Vladimir Putin dijo que “no hay ningún plan de paz”. El mandatario señaló que el borrador de Estados Unidos solo recoge cuestiones “para discutir”, aunque se comprometió a dejar por escrito que Rusia no atacará al resto de Europa.

    7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un.

    Precisamente, por esto mismo en Kiev tienen pocas esperanzas de que la guerra acabe pronto. Si bien están agotados, no quieren una paz a cualquier precio.

    “Al margen de la recuperación de los territorios, para mí es imposible aceptar cualquier acuerdo si no existe justicia. Tiene que haber justicia para todos los muertos, para mi amiga que murió en Chernihiv, los que combaten para todos, sin eso es imposible que se firme un pacto para alcanzar la paz”, indica Yulia, vendedora en Kiev, resumiendo de alguna manera el sentir de sus compatriotas.

    Más sobre:UcraniaLT SábadoGuerra en UcraniaKievRusiaVladimir PutinPlan de pazPaz UcraniaDonald TrumpConflicto en UcraniaKyiv

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida