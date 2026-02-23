Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha sido reelegido este lunes como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, el partido único que gobierna Corea del Norte desde la década de 1940.

“El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea ha decidido reelegir a Kim Jong Un como secretario general del PTC (...) en pro del mandato y el desarrollo y por la prosperidad de nuestra nación”, ha informado la agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA.

La decisión ha sido adoptada con el “firme” respaldo de los delegados del Congreso del partido, la gente y los militares, según la nota oficial norcoreana.

La decisión habría sido tomada el domingo, cuarto día del Congreso, que abarca varios días de reuniones y al final se publican los objetivos políticos para los cinco próximos años en ámbitos como el económico, el de la defensa o el de la diplomacia.