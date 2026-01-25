SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Kristi Noem dice que víctima de nuevo tiroteo en Minneapolis era un “terrorista doméstico” y que “portaba un arma de fuego”

    La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó que no conoce “ningún manifestante pacífico que aparezca con un arma y municiones en lugar de un cartel", en relación al enfermero de 37 años que recibió un disparo por parte de un agente del ICE.

    Por 
    Lya Rosen

    Luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinara a un hombre en Minneapolis, en el segundo de este tipo de incidentes en la ciudad de Minnesota en pocos días, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Kristi Noem, dijo que la víctima cometió un acto de “terrorismo doméstico”.

    Una afirmación que Noem efectuó ante la prensa horas después de que Alex Jeffrey Pretti recibiera un disparo por parte de un funcionario del ICE, mientras la agencia, junto a la Patrulla Fronteriza, llevaba a cabo un operativo para ubicar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta.

    Un desenlace fatal que, de acuerdo a la misma secretaria, ocurrió luego de que la víctima, un enfermero de 37 años oriundo de Minneapolis, se acercara a los funcionarios con una pistola de 9 mm y se resistió cuando intentaron desarmarlo, provocando que un agente abriera fuego.

    “Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este, armado, se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó a la defensiva”, afirmó Noem.

    Para después apuntar a que Pretti cometió un acto de “terrorismo doméstico”, “porque portaba un arma de fuego durante una manifestación contra el gobierno”.

    Una idea que reafirmó luego de que un periodista le indicara que el enfermero era parte de una manifestación pacífica contra el despliegue de agentes del ICE en la ciudad.

    “No conozco a ningún manifestante pacífico que aparezca con un arma y municiones en lugar de un cartel”, respondió Noem.

    Horas antes, el ICE había dicho que Pretti tenía dos cargadores junto con el arma, afirmando que parecía que quería “masacrar a las fuerzas del orden”.

    Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una idea respaldada por el jefe de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minneapolis, quien señaló que “este es sólo el último ataque a la policía”.

    Sin embargo, hasta el momento no se han presentado más pruebas para respaldar esa afirmación, en especial luego de que se diera a conocer en las redes sociales un video del incidente que parece mostrar a Pretti sosteniendo un teléfono celular para grabar a los agentes.

    Voces críticas ante el ICE

    Luego de conocido este nuevo incidente en Minneapolis, que recordó inmediatamente el fatal tiroteo por parte de otro agente del ICE que cobró la vida de Renée Good el pasado 7 de enero, se levantaron voces críticas ante el accionar de esta agencia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    Entre ellas la del senador demócrata Chuck Schumer, quien en su cuenta en la red social X aseguró que lo que está sucediendo en Minnesota es “espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”.

    Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente (Donald) Trump, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE”, afirmó en relación a un proyecto de ley para financiar el DHS que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

    “Votaré en contra. Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos necesarios para proceder con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”, apuntó.

    En la misma línea, el representante demócrata Robert García pidió en su cuenta en X que Noem sea “destituida” y que ICE sea “abolido”.

    “Los demócratas del Senado no pueden financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Trump ha creado una fuerza policial militarizada que solo le rinde cuentas a él. Estos agentes deben abandonar nuestras ciudades YA”, dijo.

    Poco antes, el gobernador del estado, Tim Walz, había pedido a las autoridades federales que sean las fuerzas de seguridad estatales y locales las que se encarguen de la investigación.

    Dejen a los investigadores que se aseguren de que haya justicia (...). El estado tiene el personal para que la gente esté segura. Los agentes federales no deben obstruir nuestra labor”, escribió en redes sociales.

    Y también acotó, en otra publicación, que “Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya”.

