La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá, habla durante una conferencia de prensa después de la segunda noche de debate en la carrera por el liderazgo del Partido Liberal federal para reemplazar al primer ministro canadiense Justin Trudeau en los estudios MELS en Montreal, Canadá, el 25 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Por Christopher Sands, director del Centro de Estudios Canadienses de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro visitante de la Brookings Institution.

Una vez más, América Latina parece enfrentarse a dos visiones de futuro, esta vez con dos perspectivas opuestas desde Norteamérica. El presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, presentan diferentes escenarios para el hemisferio: uno definido por la esfera de influencia estadounidense, y el otro por coaliciones de potencias intermedias que colaboran regionalmente y al mismo tiempo interactúan globalmente.

El año pasado, en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. , la administración Trump reafirmó la Doctrina Monroe , añadiendo un «Corolario Trump», que el presidente Trump ha denominado «Doctrina Donroe». Formulada por primera vez en 1823, la Doctrina Monroe advertía a las potencias europeas contra la injerencia en las Américas, al tiempo que prometía la no injerencia de Estados Unidos en Europa. Surgió en medio de los movimientos independentistas de Latinoamérica y el temor de que España intentara recuperar sus antiguas colonias.

La versión de Trump, sin embargo, se dirige menos a Europa que a las grandes potencias rivales actuales, especialmente China, y en menor medida Rusia e Irán. En esta versión actualizada, la doctrina afirma que América es una esfera de influencia estadounidense que Washington está dispuesto a defender, posiblemente por la fuerza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de mayo de 2025. Foto: Archivo JIM WATSON

En Davos, el primer ministro Carney reivindicó el lenguaje de las potencias intermedias para Canadá. Instó a las potencias intermedias a colaborar para sostener lo que queda del orden basado en normas en un momento en que tanto Estados Unidos como China cuestionan sus instituciones. El discurso fue global, no explícitamente hemisférico. Pero sus implicaciones para las Américas son claras: si Washington reduce la región a un recinto estratégico, Canadá está indicando que otros estados deberían tener opciones más allá del alineamiento o el aislamiento.

Para que esa alternativa sea más que retórica, Canadá deberá demostrar en la práctica lo que implica una mayor participación hemisférica. Esto podría incluir la expansión de los lazos comerciales y de inversión más allá de América del Norte, el fortalecimiento de las herramientas de financiación para el desarrollo y la colaboración con socios como Brasil, Chile y Colombia en la transición energética y las cadenas de suministro de minerales críticos. Ottawa también podría aprovechar su pertenencia al G7 y sus relaciones con las instituciones multilaterales para impulsar las prioridades latinoamericanas, en lugar de tratar a la región como algo periférico.

La capacidad de acción de América Latina es fundamental. La cooperación entre potencias intermedias no puede simplemente anunciarse en el Foro Económico Mundial ; debe construirse mediante iniciativas concretas. Un siguiente paso lógico sería un foro o cumbre de líderes de potencias intermedias democráticas en las Américas —con Canadá y estados clave de la región como base— para coordinar la resiliencia comercial, la gobernanza migratoria y las normas para la inversión externa. Dicha cooperación otorgaría a los países una mayor influencia en sus relaciones con Washington y Pekín.

Una prueba temprana

La próxima revisión del T-MEC , programada para julio, será una prueba temprana para determinar si esta apertura se vuelve duradera. En los últimos años, Canadá se ha mostrado tentado en ocasiones a buscar un acuerdo bilateral con Washington, dejando a México expuesto a la presión estadounidense. Pero las primeras acciones de Carney sugieren un rumbo diferente. Rápidamente contactó a la presidenta Claudia Sheinbaum, invitándola a la cumbre del G7 que él organizó en Kananaskis, y posteriormente realizó una visita oficial a México para profundizar los lazos. Este es el acercamiento más sostenido que cualquier primer ministro canadiense ha intentado en décadas, posiblemente desde Brian Mulroney.

La pregunta ahora no es solo si Canadá puede demostrar su seriedad, sino si Ottawa mantendrá este compromiso hemisférico, y si México y otros gobiernos latinoamericanos aprovecharán la oportunidad para diversificar sus opciones diplomáticas y económicas. México, en particular, enfrenta constantes presiones bilaterales de Washington que pueden eclipsar otras alianzas. Aun así, una coalición de potencias medias solo se formará si las naciones miran más allá de las diferencias a corto plazo e invierten en una cooperación regional más amplia.

Es probable que el mensaje de Carney tenga eco en América Latina, donde países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México tienen un potencial plausible de potencia intermedia. Estos estados ya se enfrentan a la competencia entre grandes potencias, equilibrando los profundos vínculos económicos con Estados Unidos con el creciente comercio y la inversión china. Un modelo de coalición ofrece una manera de preservar la autonomía y la influencia sin abrazar la ambición imperial ni provocar una confrontación directa.

Superar el escepticismo

Para que el mensaje de Carney sobre las potencias intermedias cobre fuerza en América Latina, es posible que primero tenga que superar el escepticismo en la región sobre el compromiso de Canadá con la interacción con la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó la integración de Canadá a la nueva arquitectura global: Bretton Woods , las Naciones Unidas y la OTAN . Sin embargo, Canadá mantuvo una vinculación muy limitada con las instituciones hemisféricas durante décadas, incorporándose a la Organización de los Estados Americanos recién en 1990 y a otros organismos interamericanos incluso después. El internacionalismo canadiense se desarrolló más a través del multilateralismo transatlántico que a través del liderazgo hemisférico.

Fue en este contexto que Canadá adoptó la identidad de «potencia media». Las potencias medias —a menudo estados democráticos con diplomáticos capaces— encontraron influencia mediante la formación de coaliciones, el establecimiento de normas y el desarrollo institucional.

La tensión más profunda no se da simplemente entre Washington y Ottawa, sino entre dos formas opuestas de imaginar el hemisferio. La Doctrina Donroe de Trump sugiere que las Américas son un espacio estratégico, y que incluso socios cercanos como Canadá están, en última instancia, sujetos al poder y las prioridades estadounidenses. La respuesta de Carney rechaza la premisa del conflicto inevitable, pero no admite la subordinación. En cambio, presenta a Estados Unidos y Canadá como competidores naturales, cada uno ofreciendo un modelo de cómo las Américas deberían relacionarse con el resto del mundo.

Canadá ofrece una alternativa al dominio estadounidense en la región, y podría ser competitiva, proporcionando a países como Argentina, Brasil, Colombia y México una cuota de liderazgo que Washington actualmente no posee. Esto podría impulsar a Estados Unidos a competir por el apoyo latinoamericano, o podría llevar a Trump a aislar airadamente a Canadá de los asuntos e iniciativas regionales.

¿Convertirá la Doctrina Donroe a las Américas en una esfera de influencia cerrada? ¿O una visión de potencia media abrirá espacio para un diálogo interamericano más amplio, conectando la región con el exterior en lugar de aislarla?

Es demasiado pronto para saberlo. Pero dos siglos después de Monroe, Estados Unidos es ahora una gran potencia, las Américas albergan muchas potencias intermedias potenciales, y Canadá ha ofrecido a la región una alternativa competitiva al liderazgo estadounidense. La pregunta es si Ottawa -y las capitales latinoamericanas- concretarán esa alternativa.