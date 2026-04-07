La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, el 19 de junio de 2025.

La Casa Blanca afirmó que Donald Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas más el ultimátum otorgado a las autoridades de Irán, a pocas horas de que expire este martes.

Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el mandatario ha sido informado de la solicitud de Pakistán para extender el plazo dos semanas y que responderá.

“El presidente ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”, afirmó en un comunicado.

La posible desescalada se produce apenas unas horas antes de la fecha límite de las 8 p.m. (hora del este de Estados Unidos) que Trump le dio a Teherán para llegar a un acuerdo y abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a la destrucción de la “civilización” iraní.

White House Press Secretary Karoline Leavitt tells Axios that President Donald Trump has been made been aware of Pakistan’s proposal on Iran, and a response will come.https://t.co/c7ZQxnJKW2 pic.twitter.com/8pdD3pgzZz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 7, 2026

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha participado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, publicó una solicitud en X instando al “presidente Trump a extender el plazo por dos semanas” y solicitando que Irán abra el estrecho “por un período correspondiente de dos semanas como gesto de buena voluntad”.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que Teherán está “revisando positivamente” la propuesta de Pakistán de un alto el fuego de dos semanas.

En tanto, una fuente regional dijo a CNN que “se esperan buenas noticias de ambas partes pronto” y que las discusiones fueron dirigidas directamente por el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir. La fuente añadió que se espera que un acuerdo se cierre esta noche.