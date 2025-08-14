SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

La petición forma parte de los alegatos finales remitidos por los abogados del ex presidente brasileño al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en el último día del plazo establecido para ello antes del juicio.

Por 
Europa Press
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta un proceso judicial por intento de golpe de Estado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este miércoles al Tribunal Supremo su absolución en el proceso que enfrenta por intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, a finales de 2022, alegando que “no existe una sola prueba que (le) vincule” con los actos por los que se le acusa.

La petición forma parte de los alegatos finales remitidos por los abogados de Bolsonaro al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, coincidiendo con el último día del plazo establecido para ello antes del juicio.

En su escrito, argumentaron que el exmandatario brasileño no cometió actos para promover un golpe de Estado y revertir los resultados de las elecciones que dieron la Presidencia a Lula.

“La verdad, que a muchos no les interesa, es que no existe una sola prueba que vincule al peticionario con el ‘Plan Puñal Verde y Amarillo’, ni con los actos de los llamados ‘Kids Pretos’ y mucho menos con los actos del 8 de enero”, informa el documento recogido por agencia de noticias Brasil.

Asimismo, denunciaron lo que tildaron de proceso “histórico e inusual” al considerar que los acusados “son tratados como estafadores, como culpables, mucho antes de que se presente su defensa”. “Una parte importante del país, de la prensa, no quiere un juicio, solo quieren saber la magnitud de la pena impuesta”, agregó la defensa.

Los abogados hablaron así sobre la parte de la macrocausa que afecta al ultraderechista y a otras siete personas, imputados por los delitos de organización criminal, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio inmueble.

Más sobre:BrasilTribunal SupremoBolsonaroDefensaGolpe de Estado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Más de 100 ONG denuncian “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigen la apertura “inmediata” de pasos fronterizos

Lula anuncia más de US$ 5.500 millones en créditos para empresas afectadas por los aranceles de Trump

Estados Unidos restringe visados a funcionarios de Brasil y países africanos por cooperar con misiones cubanas

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

La inquietante negociación de Israel para una posible reubicación de los palestinos de Gaza en Sudán del Sur

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

5.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos
Chile

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

El largo camino de Kast para “conquistar” al empresariado

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”
El Deportivo

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

La U da el primer golpe ante un discreto Independiente y se le abre el apetito en la Copa Sudamericana

Revisa el golazo de Lucas Assadi que le dio el triunfo a la U ante Independiente

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla
Cultura y entretención

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado
Mundo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

Más de 100 ONG denuncian “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigen la apertura “inmediata” de pasos fronterizos

Lula anuncia más de US$ 5.500 millones en créditos para empresas afectadas por los aranceles de Trump

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi