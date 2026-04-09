La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) instó este jueves a todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz a que sigan rutas alternativas, una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas navales en la zona principal de este paso que une los golfos Pérsico y de Omán.

De esta forma, la Armada de la CGRI, en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim -próxima a este órgano-, emplazó a los barcos a tomar “rutas alternativas para el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso” .

Una medida motivada por “la posible presencia de diversas minas antibuque” en la principal zona de paso tras “la situación de guerra en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, después de que Washington y Teherán pactaran un alto al fuego.

“Para cumplir con los principios de seguridad marítima y evitar posibles colisiones con minas navales”, detalló la facción armada, los buques “deberán, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria” tomar estas “rutas alternativas” .

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

Es así como definieron como una “ruta de entrada” al golfo Pérsico que va “desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Lark”, situada al sur de la isla de Ormuz y al este de la de Qeshm -la mayor de estos territorios insulares iraníes-, y una “de salida” hacia el golfo de Omán que pasa por “el sur de la isla de Lark” hasta abandonar el estrecho.

El anuncio llegó un día después de que Washington y Teherán pactaran una tregua, gracias la que el presidente Donald Trump Washington prorrogó por dos semanas sus amenazas de ataques en territorio iraní, mientras el régimen de este último territorio prometió “paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante este tiempo.