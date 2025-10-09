La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dio la bienvenida al acuerdo anunciado este miércoles entre el gobierno de Israel y Hamas para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por Estados Unidos, y lo describió como una “oportunidad trascendental” para la solución del conflicto entre dos estados.

“Acojo con satisfacción el anuncio de un acuerdo para garantizar el alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Elogio los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía para negociar este avance tan necesario”, declaró en su cuenta de la red social X.

Además aseguró que la ONU apoyará la “plena aplicación del acuerdo” y alentó a las partes para que cumplan con los términos de lo acordado.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.



I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

Detalló que se debe considerar la liberación de “todos” los rehenes “de forma digna”, un alto el fuego “permanente”, el cese “de una vez por todas” de los combates y la entrada “inmediata y sin obstáculos” tanto de suministros básicos como de “materiales comerciales esenciales” a la Franja de Gaza. “El sufrimiento debe terminar”, afirmó.

En esta línea, Guterres dijo que el organismo “ampliará” su prestación de ayuda humanitaria “sostenida y basada en principios” al enclave palestino y señaló que “promoveremos los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Gaza”.

El portugués además describió el anuncio como una “oportunidad trascendental”, puesto que “nunca ha habido tanto en juego” y por ello instó a todos los actores implicados a que la aprovechen para “establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación”.

“(Esto) reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y que conduzca a una solución de dos estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”, finalizó.