SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La ONU confirma la hambruna en Gaza: más de 500.000 personas en situación “catastrófica”

Así lo aseveró la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de la ONU. Poco después, la Cancillería de Israel negó que exista hambruna en el territorio palestino.

Por 
France 24
Niños piden alimentos en Gaza. Foto: Unicef

La hambruna confirmada en Gaza es“consecuencia directa de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí”.Así lo subraya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

514.000 personas que habitan la gobernación de Gaza-que comprende el centro-norte de la Franja- casi una cuarta parte de los palestinos que viven en el territorio, sufren hambruna.Se trata de niveles “catastróficos” de hambre y muchas personas corren el riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición, señaló este 22 de agostola Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de la ONU.

El organismo estima que la cifra de personas que encaran la hambruna alcance las 641.000 para finales de septiembre. Por tanto, el CIF proyecta que los umbrales de hambruna (Fase 5 de la clasificación) serán superados en las gobernaciones de Deir al-Balah, en el centro del enclave, y Khan Younis, en el sur, en las próximas semanas.

“Utilizar la hambruna como método de guerra constituye un crimen de guerra y las muertes resultantes también podrían constituir el crimen de guerra de homicidio intencional”, añadió Türk.

Dado que esta hambruna es totalmente provocada por el hombre, “es posible detenerla y revertirla”, remarca el informe.

La confirmación oficial de hambruna en gran parte de la Franja de Gaza llega después de decenas de muertes de personas a causa del hambre, la mayoría niños.

Hasta el jueves 21 de agosto, un total de 271 personas murieron por inanición, incluidos 112 niños, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, citado por ‘Al Jazeera’.

A medida que han aumentado las muertes por hambre en el sitiado enclave palestino, durante los últimos meses distintas agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias advirtieron el riesgo de hambruna. De hecho, el pasado 29 de julio, expertos respaldados por la ONU indicaron: “el peor escenario de hambruna está en curso en Gaza”.

Todo en medio del estricto bloqueo israelí para el paso de elementos básicos de la supervivencia, pese a algunas flexibilizaciones, que en reiteradas ocasiones la ONU señaló de insuficientes para calmar el hambre de los habitantes. En simultáneo, el Ejército de Benjamin Netanyahu ha disparado y matado a cientos de personas que acuden a buscar ayuda humanitaria en los puntos de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Ante ese panorama, Naciones Unidas declaró el pasado junio que el intento por obtener comida en el territorio gazatí se ha convertido en “una trampa mortal”.

Israel niega que exista hambruna en Gaza

Poco después de que llegara la confirmación oficial de la hambruna en vastas zonas de la Franja de Gaza y que podría seguir extendiéndose, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que no existe tan situación en el enclave palestino.

“Más de 100.000 camiones de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra y en las últimas semanas una afluencia masiva de ayuda ha inundado la Franja con alimentos básicos y ha provocado una fuerte caída en los precios de los alimentos, que se han desplomado en los mercados”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en un comunicado.

La cartera israelí, incluso acusa al CIF de “inventar” la hambruna en el territorio gazatí.

“En otros países, el CIF declara hambruna con un 30% de desnutrición. Solo en Gaza, el CIF, respaldado por la ONU, redujo el umbral al 15% y se basa en datos poco fiables. No detectaron hambruna, así que la inventaron”, añadió la Cancillería israelí en sus redes sociales.

Asimismo, COGAT, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, acusó a Hamás de una “falsa campaña de hambruna”, sin dejar de señalar a la ONU y otros organismos de supuestamente difundir afirmaciones infundadas sobre la hambruna en Gaza.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaHambrunaONUIsraelMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

Timonel UDI sobre llegada de Grau a Hacienda: “Le falta tonelaje, pero hay que darle una oportunidad”

Mulet asegura que militantes del FRVS que son funcionarios de gobierno han recibido amenazas para declinar sus candidaturas

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

Nieve y frío en Santiago: MOP y municipio de Lo Barnechea trabajan para garantizar seguridad en ruta a centros invernales

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania
Chile

Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”
El Deportivo

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”

“Hay manchas hemáticas”: en Argentina ordenan la clausura del estadio de Independiente

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina
Finde

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis
Cultura y entretención

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal
Mundo

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

La ONU confirma la hambruna en Gaza: más de 500.000 personas en situación “catastrófica”

El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos