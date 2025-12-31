La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza

El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, calificó este miércoles de “escandalosa” la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.

“Esta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios”, sostuvo la autoridad.

Cabe recordar que, además, el Parlamento israelí dio ‘luz verde’ este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La legislación, aprobada por 59 votos a favor y siete en contra, exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo, según señala ‘The Times of Israel’.

Al respecto, Turk llamó a la comunidad internacional a que tome “medidas urgentes e insistan en que Israel permita de inmediato el acceso sin trabas a la ayuda en Gaza”.

Para el alto comisionado “estas suspensiones arbitrarias agravan aún más una situación ya intolerable para la población de Gaza” antes de recordar a Israel “su obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar el suministro de suministros esenciales para la vida cotidiana en Gaza, incluso permitiendo y facilitando la ayuda humanitaria”.

Gobierno palestino

Las críticas desde la ONU se suman a las realizadas antes en el día por el gobierno palestino, desde donde calificaron la acción israelí como una medida “arbitraria” que tiene el objetivo último de eliminar “testigos” que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.

“Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra”, denunció el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina mediante un comunicado.

“Las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, al detener la labor de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales”, añade.

La Autoridad Palestina señala además que “Israel no desea testigos de sus crímenes” y que esta decisión no es más que otra parte de su plan para destruir “ámbitos vitales” como “la protección infantil, la salud, la educación, el agua, los refugiados y otros sectores humanitarios fundamentales para la causa palestina”.