SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza

    Estos cuestionamientos se suman a los realizados por el gobierno palestino, desde donde calificaron la acción israelí como una medida “arbitraria” que busca eliminar “testigos” que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios
    Rizek Abdeljawad

    El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, calificó este miércoles de “escandalosa” la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.

    “Esta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios”, sostuvo la autoridad.

    Cabe recordar que, además, el Parlamento israelí dio ‘luz verde’ este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

    La legislación, aprobada por 59 votos a favor y siete en contra, exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo, según señala ‘The Times of Israel’.

    Al respecto, Turk llamó a la comunidad internacional a que tome “medidas urgentes e insistan en que Israel permita de inmediato el acceso sin trabas a la ayuda en Gaza”.

    Para el alto comisionado “estas suspensiones arbitrarias agravan aún más una situación ya intolerable para la población de Gaza” antes de recordar a Israel “su obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar el suministro de suministros esenciales para la vida cotidiana en Gaza, incluso permitiendo y facilitando la ayuda humanitaria”.

    Gobierno palestino

    Las críticas desde la ONU se suman a las realizadas antes en el día por el gobierno palestino, desde donde calificaron la acción israelí como una medida “arbitraria” que tiene el objetivo último de eliminar “testigos” que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.

    “Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra”, denunció el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina mediante un comunicado.

    “Las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, al detener la labor de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales”, añade.

    La Autoridad Palestina señala además que “Israel no desea testigos de sus crímenes” y que esta decisión no es más que otra parte de su plan para destruir “ámbitos vitales” como “la protección infantil, la salud, la educación, el agua, los refugiados y otros sectores humanitarios fundamentales para la causa palestina”.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIsraelONUGazaONG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Lo más leído

    1.
    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    2.
    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    3.
    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    4.
    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente
    Chile

    Acusan presunto “amarre”: diputados RN piden a Contraloría auditar nombramiento en Superintendencia del Medio Ambiente

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    La peor temporada de su carrera: 2025, el año en que Arturo Vidal se olvidó del éxito
    El Deportivo

    La peor temporada de su carrera: 2025, el año en que Arturo Vidal se olvidó del éxito

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza
    Mundo

    La ONU critica decisión de Israel de revocar permisos de operaciones a ONG de ayuda en Gaza

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares