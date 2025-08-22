SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación. Además alertan de que se trata de una hambruna “creada por el hombre” y que, como tal, “puede ser revertida”.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad.

El texto alerta de que se trata de una hambruna “creada por el hombre” y que, como tal, “puede ser revertida”. “No debe quedar duda alguna de que es necesario tomar medidas inmediatas a gran escala. Cualquier retraso en la entrega de ayuda solo provocará un incremento inaceptable de la mortalidad por causas relacionadas con la hambruna”, ha señalado.

La ONU ha alertado de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles “catastróficos” de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado casi 62.200 muertos en menos de dos años.

“Si no se pone en marcha un alto el fuego para que la ayuda llegue a todos los afectados en la Franja de Gaza y si no se entrega asistencia y alimentos de forma inmediata, las muertes aumentarán”, ha advertido la ONU.

Los datos de la ONU estiman que más del 20 por ciento de los hogares gazatíes no tienen acceso a alimentos y muestran que más del 30 por ciento de los niños menores de cinco años presenta desnutrición aguda.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado que la población palestina atraviesa un “infierno” en Gaza y ha hecho hincapié en que es un “fracaso para toda la humanidad”. “La hambruna no es solo una cuestión alimentaria sino un colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”, ha lamentado.

“La gente se está muriendo de hambre. Los niños están muriendo, y todos aquellos que tienen el deber de actuar están fallando. Como poder de ocupación, Israel tiene obligaciones bajo el Derecho Internacional, incluido el de la distribución de alimentos y medicamentos entre la población local. No podemos dejar que esto siga así”, ha recalcado.

En este sentido, ha pedido “acabar con las excusas”. “Es momento de actuar; ahora. Necesitamos un alto el fuego inmediato, que se libere a los rehenes y que se permita la entrada sin trabas a la ayuda humanitaria”, ha zanjado.

Más sobre:ONUGazaHambrunaIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Puente Alto y San José de Maipo suspenden clases para este viernes por sistema frontal

Matthei busca cerrar flanco por dichos de Sutil: “He señalado siempre que nosotros tenemos que cuidar la democracia”

Ministra Lobos reconoce dificultad del gobierno en la agenda legislativa por año electoral y defiende rol de Grau tras cambio de gabinete

Lo más leído

1.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

2.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Puente Alto y San José de Maipo suspenden clases para este viernes por sistema frontal

Matthei busca cerrar flanco por dichos de Sutil: “He señalado siempre que nosotros tenemos que cuidar la democracia”

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM
Negocios

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Marceleconomics: las cifras del ministro saliente

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel
Tendencias

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Azul Azul y la Embajada de Chile logran la liberación de los hinchas de la U detenidos en Argentina
El Deportivo

Azul Azul y la Embajada de Chile logran la liberación de los hinchas de la U detenidos en Argentina

River Plate de Paulo Díaz elimina a Libertad de Paraguay en los penales y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores
Mundo

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Jueza prohíbe ingreso de nuevos migrantes al “Alcatraz de los Caimanes” de Trump

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos