    La principal abogada de Goldman Sachs y exasesora de Obama dimite tras revelarse su relación con Epstein

    Kathryn Ruemmler comunicó que dejará su cargo de directora jurídica y asesora general de la firma de inversiones el 30 de junio de 2026, luego de que se revelara su conexión con el delincuente sexual al que ella se refería como “tío Jeffrey”.

    Por 
    Lya Rosen

    Kathryn Ruemmler, la principal abogada de Goldman Sachs y exasesora de la Casa Blanca de Barack Obama, anunció este jueves la renuncia a su cargo debido a la relación cercana que, como revelaron varios correos electrónicos, tenía con el desaparecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    La directora jurídica y asesora general de la poderosa firma de inversiones de Wall Street dijo en un comunicado que dejará su puesto el 30 de junio de 2026.

    El anuncio de su dimisión profesional llega luego de que, tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de millones de páginas de documentos de Epstein, su nombre apareciera en varias notas que examinaban su relación con el financiero caído en desgracia al que ella se refería como “tío Jeffrey”.

    Ruemmler insistió en el último tiempo que su relación con Epstein era netamente profesional y que lamentaba “haberlo conocido”. Además, hasta hoy se mostró desafiante al afirmar que no renunciaría al principal puesto legal de Goldman, que ocupaba desde 2020.

    En una declaración a CNN, la abogada, y exasesora legal de la Casa Blanca durante la era Obama, afirmó que “mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs”.

    “Hoy mismo, con pesar, informé a David Solomon de mi intención de dimitir como Director Jurídico y Asesor General de Goldman Sachs a partir del 30 de junio de 2026”, señaló.

    Poco después, Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, declaró a la misma cadena de noticias que “a lo largo de su trayectoria, Kathy ha sido una consejera general excepcional, y agradecemos sus contribuciones y su sólido asesoramiento en una amplia gama de asuntos legales relevantes para la firma”.

    Para luego finalizar asegurando: “como una de las profesionales más destacadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la extrañaremos. Acepté su renuncia y respeto su decisión”.

    De acuerdo a The Guardian, tras dejar la Casa Blanca en 2014 y ejercer la práctica privada, Ruemmler recibió varios regalos costosos de Epstein, incluyendo bolsos de lujo y un abrigo de piel. Los obsequios se entregaron después de que el financista neoyorquino ya había sido condenado por delitos sexuales en 2008.

    Entre los diferentes detalles que se han revelado sobre la relación entre la abogada y el desaparecido magnate se cuenta en que ella le escribiera en 2018 “¡qué amable y considerado! ¡gracias, tío Jeffrey!”, y que él la llamara a su teléfono celular cuando fue arrestado el 6 de julio de 2019, según dos documentos que citaban notas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

