León de la Torre Krais, embajador de la Unión Europea: “En Chile hay una demanda por un nuevo enfoque del Estado”

En septiembre, el embajador León de la Torre Krais asumió el liderazgo diplomático de la Unión Europea (UE) en Chile, después de estar cuatro años en Bolivia. Aunque no es primera vez que el abogado pisa suelo chileno, ya que a inicios de los 2000 trabajó como consejero cultural en la embajada de España en Santiago. En conversación con La Tercera, el representante del bloque europeo sostiene que la primera tarea que tendrán los constituyentes electos en abril de 2021 será diseñar el “reglamento interno. Tienen que entender que los dos tercios es la mayoría exigida, pero cuanto más amplia, mejor”.

¿De qué manera la UE observa el proceso constituyente en Chile?

Pensamos que es una salida institucional a una grave crisis, que afecta a Chile desde hace ya más de un año, el redactar una nueva Constitución que refleje los anhelos del Chile contemporáneo. Precisamente por ser exitosa esa convocatoria a plebiscito y haber tenido un resultado muy contundente, la UE felicitó al pueblo chileno por el civismo con el que ejerció el derecho del voto y nos hemos declarado dispuestos a acompañar a Chile en este proceso con las experiencias de los distintos Estados miembros.

¿Qué experiencias de procesos constituyentes en Europa pueden ser tomadas por Chile?

Siempre es bueno observar lo que se ha hecho en otros países con los que hay mucha cercanía, como es el caso entre Chile y los países europeos. Chile tiene un modelo y un desarrollo social ya muy avanzado, y está mirando modelos de convivencia como los Estados sociales de derecho que existen en Europa y en otras partes del mundo, como Canadá, Australia y Nueva Zelandia. En Europa hay muchos procesos bien distintos. Hay procesos constituyentes surgidos de dictaduras de derechas, de izquierdas, de transformaciones de países, de divisiones de países, en todos ha habido un proceso y un encuentro de la población para llegar a consensos básicos que permitan una convivencia para las próximas generaciones.

¿Cuáles han sido las experiencias de éxito o fracaso en cambios constitucionales en Europa?

Fracasos no creo que hayamos tenido recientemente en la UE. Hay varias reformas constitucionales importantes. Todos los países de Europa Central y del Este, que se incorporaron al bloque tras la caída de la Cortina de Hierro y del comunismo, emprendieron reformas constitucionales profundas y adoptaron un régimen democrático siguiendo nuestro modelo de Estado social generalizado. Un ejemplo concreto de interés para Chile sería el proceso español. Entre 1977 y 1978 con pactos de La Moncloa, en un proceso constituyente con el Parlamento elegido por primera vez democráticamente, el país adoptó una Constitución que sigue vigente y que reflejó en su momento, el deseo y las aspiraciones de más del 80% de la población. Chile cuenta con una Constitución que ha sido reformada muchas veces. Es una democracia con instituciones consolidadas, pero hay una demanda por un nuevo enfoque del Estado y posiblemente instituciones todavía más fortalecidas. Eso lo decidirán los chilenos.

¿A quiénes y de qué manera la UE espera entregar su experiencia en esta materia en Chile?

Estamos empezando con algunas actividades y con invitaciones a través de las redes sociales a personajes de distintos países europeos para que den charlas sobre procesos constituyentes en general y algunas pequeñas en particular. Empezaremos con una reflexión sobre lo que se ha hecho en Chile desde la reforma de la justicia hace 20 años, pero también vamos a realizar actividades en coordinación con el Congreso y nos van a proponer distintas áreas en las que se va a querer tener un intercambio más técnico, para conocer cómo se han encontrado soluciones a algunas cuestiones en distintos países europeos. Cuando se elija en abril la Asamblea Constituyente vamos a intentar trabajar con los constituyentes para ofrecerles apoyos y experiencias concretas que les puedan servir en la ardua tarea de redactar una nueva Constitución en un plazo relativamente breve.

¿Cuáles cree que son los principios básicos para elaborar una nueva Constitución?

Lo primero que tendrán que acordar los constituyentes es el reglamento de funcionamiento interno. Tienen que entender que los dos tercios es la mayoría exigida, pero cuanto más amplia sea esa mayoría, mejor en realidad. Pueden haber más puntos consensuados por todos como hemos visto en experiencias europeas sobre los derechos sociales, económicos y culturales. También puede haber grandes consensos en el desarrollo legislativo, que es fundamental, porque no todo va a estar en la Constitución y, por lo mismo, la Constitución no puede cambiarlo todo. Algo que destacar es que este proceso constituyente, por primera vez en el mundo, acoge la paridad de género e incorpora los pueblos indígenas.

Pandemia

¿Cómo ve la UE la segunda ola?

La situación es grave, no lo podemos ocultar. En Europa se está viviendo la segunda ola y algunos ya anuncian la tercera. Los principales países han vuelto al confinamiento parcial o total, incluidos Alemania, España, Francia y otros. Hay una conciencia clara de que, por un lado se está avanzando mucho en la obtención de la distribución de la vacuna, pero también el que todavía no hemos superado esta pandemia. La vacunación generalizada va a tardar bastantes meses y no se puede bajar la guardia.