Líderes de Camboya y Tailandia se reunirán en Malasia el lunes para negociar un alto al fuego

Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantara que Tailandia y Camboya se reunirán para negociar un alto al fuego, Malasia anunció este domingo que las conversaciones se efectuarán en su territorio el lunes.

El ministro de Exteriores del Malasia Mohamad Hasan informó que el primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, tendrán una reunión en Putrajaya, una ciudad ubicada a 25 kilómetros al sur de la capital Kuala Lumpur a eso de las 15.00 horas.

La cancillería evitó profundizar en los detalles del encuentro por la “sensibilidad que rodea el asunto”, según recoge Deutsche Welle.

La agencia de noticias estatal de Malasia, Bernama, especificó que el primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ejercerá como mediador.

Respecto del conflicto, Anwar aseveró que “aunque no sea tan grave como en muchos países, tenemos que ponerle fin porque siempre me he sentido orgulloso de que la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) sigue siendo la región más pacífica del mundo y la economía con el crecimiento más rápido”.

Camboya y Tailandia han experimentado una escalada en el conflicto territorial que arrastran desde hace más de un siglo. Las relaciones se han deteriorado especialmente después de la muerte de un soldado camboyano a manos de militares tailandeses en mayo. El pasado jueves ambos países asiáticos intercambiaron ataques aéreos. Desde entonces, se han registrado combates con armamento pesado, e incluso Camboya acusó a Tailandia de usar bombas de racimos.

De acuerdo con lo informado por Associated Press, los combates han causado al menos 33 muertos y el desplazamiento de más de 168 mil personas.