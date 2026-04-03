Los hutíes de Yemen reivindican ataques conjuntos con Irán y Hezbolá contra el centro de Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este jueves nuevos ataques con misiles balísticos contra territorio de Israel, en el marco de una operación conjunta con las autoridades de Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, el cual es respaldado por Teherán.

“Las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar mediante un aluvión de misiles balísticos dirigidos contra objetivos vitales del enemigo israelí en la zona ocupada de Jaffa ”, anunció el portavoz de operaciones militares hutí, Yahya Sari.

En un comunicado, indicó que la insurgencia hutí concretó los ataques “conjuntamente con nuestros hermanos en Irán y Hezbolá en Líbano” y aseguró que alcanzaron “con éxito sus objetivos”.

“ Las Fuerzas Armadas de Yemen afirman que su intervención militar en esta batalla crucial y excepcional es gradual y que (...) no se detendrán en este nivel de intervención . Afrontarán los acontecimientos futuros en función de la escalada o la desescalada del enemigo”, aseguró Sari.

En la misma nota, también alabó y agradeció “a los heroicos combatientes de Líbano, Irak, Irán y Palestina que defienden la dignidad de la nación y se oponen con firmeza al complot sionista-occidental contra todos lo pueblos de la nación”.