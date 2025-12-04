Macron habría advertido a los líderes europeos contra una posible “traición” de Estados Unidos a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2.º por la izq.), el primer ministro de Polonia, Donald Tusk (izq.), el presidente de Francia, Emmanuel Macron (centro), el primer ministro británico, Keir Starmer (2.º por la der.) y el canciller alemán, Friedrich Merz (der.), participando en una reunión durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en Tirana, el 16 de mayo de 2025. Foto: Archivo

El presidente francés, Emmanuel Macron, habría advertido a los líderes europeos que “existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en un territorio sin claridad sobre las garantías de seguridad”, informó la revista alemana Der Spiegel, citando una nota filtrada de una llamada reciente entre los líderes europeos.

Spiegel afirmó haber obtenido una nota en inglés que resumía la llamada, con lo que afirma son citas directas de algunos de los participantes.

La revista afirmó que Macron se refirió al tenso momento de las conversaciones como “un gran peligro” para el presidente Volodymyr Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, añadió que el líder ucraniano, también presente en la llamada, debía ser “muy cauteloso”.

“Están jugando con ustedes y con nosotros”, habría dicho Merz, lo que la revista concluyó que era una referencia a la misión de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, a Moscú.

La revista indicó que otros líderes también expresaron su preocupación, y el presidente finlandés Alexander Stubb habría dicho: “No debemos dejar a Ucrania y a Volodymyr solos con estos tipos”.

Si bien el diario británico The Guardian no pudo confirmar inmediatamente el informe, Der Spiegel afirmó que habló con “varios” participantes de la llamada, quienes confirmaron que tuvo lugar, y dos de ellos dijeron que las citas fueron “reproducidas con precisión”.