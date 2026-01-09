Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado este viernes su plan de despliegue militar para Ucrania una vez finalice la guerra, una iniciativa que ha detallado durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Gobierno y las principales fuerzas políticas del país.

En un encuentro que ha tenido lugar en el palacio del Elíseo y que se ha alargado durante casi tres horas, el mandatario ha pormenorizado el posible envío de varios miles de soldados franceses a suelo ucraniano, según informaciones del diario galo ‘Le Monde’.

A este evento han acudido también el primer ministro, Sébastien Lecornu; la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon; los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, respectivamente; así como los líderes de los grupos parlamentarios y de los principales partidos políticos franceses.

Además, el acto ha contado con la presencia de los presidentes de las Comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento, y de actores contrarios al despliegue militar francés, como Agrupación Nacional y La Francia Insumisa.

“No vamos a estar en la línea de frente, pero vamos a apoyar al Ejército ucraniano”, ha asegurado Macron tras el encuentro, en la línea de declaraciones similares realizadas con anterioridad. En este sentido, ha vuelto a descartar implicación alguna en “combates” y ha ofrecido “información confidencial” para que “todo el mundo entienda los parámetros del plan propuesto”.

Ya el miércoles, el mandatario francés recalcó que estas fuerzas serían desplegadas para “mantener la paz” y especificó que podrían participar en “operaciones realizadas en la frontera entre Ucrania y Rusia tras el cese de las hostilidades”.

Reino Unido y Francia se han comprometido a liderar el despliegue de tropas internacionales en Ucrania encuadradas en la futura Fuerza Multinacional, en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad tras la guerra, en un acuerdo que establece el uso de la fuerza para disuadir nuevas agresiones rusas.